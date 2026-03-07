Irán responde a Trump: la rendición incondicional que reclama "es un sueño que se llevará a la tumba"

El presidente de Irán, Mesud Pezeshkian, ha asegurado este sábado en un comunicado que la rendición incondicional que el presidente estadounidense, Donald Trump, reclamó de Teherán este viernes "es un sueño que EEUU se llevará a la tumba".

En un discurso pregrabado —Pezeshkian sobrevivió a un intento de asesinato por parte de Israel el sábado pasado y su paradero actual es desconocido—, el presidente iraní se ha disculpado también ante los países del Golfo, objetivo constante del país persa en sus bombardeos con misiles balísticos y drones Shahed-136.

"Lo que ha pasado es que nuestros comandantes han perdido a su líder a causa de agresión bárbara que hemos recibido, y nuestras unidades empezaron a disparar a discreción porque sus comandantes estaban ausentes", ha asegurado Pezeshkian en su mensaje.

"Pero ayer nuestro consejo interino dio la orden de parar los ataques contra nuestros vecinos, a no ser que seamos atacados desde sus territorios", ha continuado el presidente iraní. Sin embargo, mientras el mensaje se publicaba, Qatar y Emiratos Árabes Unidos reportaban la existencia de misiles lanzados desde Teherán contra sus países. El aeropuerto de Dubai, de hecho, ha sido alcanzado por un dron iraní. Los vuelos desde y hacia la ciudad emiratí han sido cancelados durante una hora, aunque después han recomenzado.

Durante esta guerra —empezada el sábado pasado por EEUU e Israel, que consiguieron matar en un golpe sorpresa al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí— la estrategia de Irán ha sido clara: atacar a diestro y siniestro a toda la región, sobre todo instalaciones del comercio de petróleo mundial y los aeropuertos regionales, para encarecer las consecuencias de la intervención de Washington e Israel.

Esta estrategia, sin embargo, le ha resultado cara a una Teherán que se ha enemistado con todos los países del Golfo, algunos de los cuales, como Qatar y Omán, gozaban de buenas relaciones con la República Islámica.

EEUU e Israel han continuado este sábado con su brutal campaña de bombardeos por todo Irán, centrándose sobre todo en una castigada Teherán, gran parte de cuyos 16 millones de habitantes han abandonado el lugar.

Lucha a muerte

El gobierno iraní, en los últimos días, se ha mostrado dispuesto a continuar con una guerra "que podría alargarse meses" y ha rechazado cualquier intento de volver a la vía diplomática. A diferencia de junio de 2025, cuando Israel e Irán protagonizaron una guerra de bombardeos que duró 12 días, Teherán ve el conflicto actual como una cuestión de supervivencia y como una enmienda a la totalidad de un sistema, el de la República Islámica, instaurado tras la victoria de la revolución islámica de 1979.

Durante los últimos días, aparte de los países del Golfo, Irán también ha expandido sus ataques contra Turquía —único país de la región miembro de la OTAN— y Azerbaiyán, país aliado de Israel en el Cáucaso sur. Este sábado por la mañana, Bakú ha asegurado haber terminado con un plan supuestamente iraní para plantar explosivos y sabotear un oleoducto que lleva petróleo y gas azerí, a través de Turquía, en dirección a Europa.

Noticias relacionadas

Azerbaiyán asegura haber "desarticulado un grupo de la Guardia Revolucionaria iraní que consiguió entrar a territorio azerbaiyano con siete kilogramos de explosivos C-4" para atacar el oleoducto, además de la embajada israelí en Bakú y una sinagoga local.