Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El ejército del Kremlin derriba 124 drones ucranianos en 17 de sus regiones, incluida Moscú

Militares musulmanes ucranianos se colocan en formación antes de una cena Iftar durante el mes sagrado del Ramadán en Kiev.

Militares musulmanes ucranianos se colocan en formación antes de una cena Iftar durante el mes sagrado del Ramadán en Kiev. / ANDREW KRAVCHENKO / EFE

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

  1. La Lotería Nacional reparte suerte en Tenerife: primer y segundo premio en diferentes municipios
  2. Santa Cruz de Tenerife planea una guagua ‘ascensor’ que una los barrios del Suroeste
  3. El Vaticano inspecciona en Tenerife el puerto donde finalizará el viaje del Papa a España
  4. Enjambres sísmicos y preparación volcánica: lo que debes incluir en tu kit de supervivencia ante una erupción del Teide
  5. Multas de 200 euros y pérdida de 4 puntos: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños por este gesto habitual hacia los peatones
  6. CD Tenerife - CD Lugo: fecha, horario y cómo ver el partido por TV y online
  7. Canarias lanza una 'ganga' para sus mayores: vacaciones en Murcia con todo incluido por 150 euros
  8. Absuelto un hombre en Tenerife acusado de 'vaciar' la herencia de más de 250.000 euros de un empresario austríaco

In Piano estrena este sábado en el Teatro Leal el concierto escénico ‘Ellas’

Urbanismo de La Laguna afianza un modelo de atención más eficiente y accesible con un incremento del 11% en trámites telemáticos y del 6,8% en presenciales

Jara Pérez, experta en nutrición del CSIC: “Hay que romper la asociación de que lo casero siempre es bueno y lo industrial es malo. Lo casero no siempre es lo más saludable”

Cuenta atrás para la XV edición de la Carrera Nocturna Ciudad de La Laguna

El servicio de alumbrado público de La Laguna responde con rapidez a incidencias puntuales tras el paso de la borrasca Regina

Elsa Punset aterriza en el Leal para ahondar en los avances y los retos por conquistar en materia de igualdad

