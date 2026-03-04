Turquía derriba un misil balístico lanzado por Irán contra una base de la OTAN al sur del país

Turquía ha interceptado este miércoles por la tarde un misil balístico en una región cercana a la frontera siria y la base de la OTAN de Incirlik, en la provincia de Adana. La base alberga soldados españoles, así como también un sistema de defensa antiaérea español Patriot destinado a Turquía desde hace varios años.

"Un misil lanzado desde Irán, que ha pasado por espacio aéreo de Siria e Irak y se dirigía hacia nuestro territorio desde la región de Hatay —al lado de la frontera con Siria— ha sido destruido por los sistemas de defensa antiaérea de la OTAN. Un fragmento de un misil de nuestras defensas ha caído en el distrito de Dörtyol, en Hatay, sin ninguna pérdida de vida o heridos", ha declarado el ministro de Comunicaciones turco, Burhanettin Duran.

Hasta la fecha, Turquía era el único país aliado de EEUU en Oriente Próximo que no había sido atacado por Irán, en guerra contra Washington e Israel desde el ataque sorpresa de los dos países contra la República Islámica del pasado sábado. Ese día, en su primer ataque sorpresa, Tel Aviv consiguió asesinar al líder supremo iraní, al ayatolá Alí Jameneí.

Turquía, como España, no ha permitido durante los últimos días que Estados Unidos use sus instalaciones en su propio territorio para atacar a Irán. "Hemos puesto nuestra disposición y capacidad en alerta máxima para garantizar la seguridad de nuestro país y nuestros ciudadanos. Estamos también listos para defender, tomando cualquier paso o iniciativa, la integridad de nuestro territorio. Y recordamos nuestro derecho a responder para garantizar nuestra seguridad", reza el Ministerio de Defensa turco en un comunicado este miércoles, en el que asegura que Ankara está en contacto constante con los demás países de la OTAN.

Turquía, en la actualidad, posee el mayor Ejército de la región, además de uno de los más tecnológicamente avanzados, junto con Israel. Según los expertos en seguridad, Turquía no había sido atacada por Irán hasta la fecha por el miedo de Teherán de generar una respuesta turca, país mucho más capaz de dañar a Irán que los pequeños países del Golfo, el objetivo prioritario iraní hasta este miércoles.