Ataque en aguas internacionales
Rusia acusa a Ucrania del hundimiento de un buque con gas licuado frente a las costas de Libia
Redacción
Un buque ruso cargado de gas natural licuado se hundió en el Mediterráneo, entre Libia y Malta, en un incidente que Moscú atribuyó este miércoles a una operación militar o de piratería de Kiev. La autoridad libia de puertos y transporte marítimo dijo que el 'Arctic Metagaz' naufragó tras unas "explosiones repentinas" de origen desconocido. Según explicó el mismo organismo, el buque emitió una llamada de socorro la noche del martes. Las explosiones fueron seguidas de "un enorme incendio que causó el completo naufragio" de la nave. Los 30 tripulantes fueron rescatados sanos y salvos.
Desde Moscú, el Ministerio de Transportes de Rusia acusó rápidamente a Ucrania de haber atacado el buque con drones navales lanzados desde las costas libias. El ataque "fue lanzado desde las costas libias por medio de lanchas no tripuladas, pertenecientes a Ucrania", indicó el ministerio en un comunicado.
De momento, Ucrania no hizo declaraciones al respecto. El buque estaba cargado y había salido del puerto ruso de Murmansk, en la península de Kola. Según las autoridades libias, el buque estaba a unas 130 millas náuticas al norte del puerto marítimo libio de Sirte. Llevaba una carga estimada de 62.000 toneladas métricas de gas natural licuado e iba rumbo a Port Said, en Egipto.
El pasado diciembre, Ucrania afirmó que había atacado a un petrolero con drones en aguas internacionales del mar Mediterráneo, en el que fue el primer ataque de ese tipo desde que empezó la guerra a finales de febrero de 2022. El 'Arctic Metagaz' había sido sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea, por formar parte de la "flota fantasma" de buques viejos que Moscú utiliza para suministrar petróleo y gas, eludiendo las sanciones de los países occidentales.
Moscú considera este suceso "un acto de terrorismo internacional y piratería marítima" y "una flagrante violación de las normas fundamentales de la ley marítima internacional". "Estos actos criminales, cometidos en connivencia con las autoridades de estados miembro de la UE, no deben ser ignorados por la comunidad internacional", ha zanjado.
Por su parte, las Fuerzas Armadas maltesas afirmaron que "el buque fue localizado y se llevaron a cabo acciones de coordinación en línea con las obligaciones internacionales de búsqueda y rescate, incluidas transmisiones a la navegación y enlaces con las autoridades internacionales pertinentes", sostuvieron, antes de apuntar que "los supervivientes fueron localizados en el Área de Búsqueda y Rescate libia en un bote salvavidas".
