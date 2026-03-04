Amenaza comercial
Merz justifica su silencio ante Trump y asegura que le recordó que no puede castigar a España al ser miembro de la UE
El canciller alemán defiende que no quiso "profundizar" en la discusión en público para no "escalar" el conflicto
El canciller alemán Friedrich Merz, intentó justificar su silencio en el Despacho Oval este martes, cuando Donald Trump amenazó a España con "cortar todo el comercio" por el rechazo de Pedro Sánchez a que EEUU utilice las bases de Rota y Morón en la ofensiva militar contra Irán. Merz explicó que en su reunión posterior con Trump, que duró cerca de dos horas, le había indicado que no puede dar a España un trato comercial distinto al del conjunto de la Unión Europea (UE).
"España es miembro de la UE. Y en la UE solo negociamos estos acuerdos de manera conjunta, o no negociamos, y no hay modo de tratar especialmente mal a España", afirmó. Las críticas de Trump hacia España se centran en sus compromisos con la OTAN en materia de defensa, "pero eso no tiene nada que ver con nuestros esfuerzos europeos y con el acuerdo comercial", añadió el canciller alemán en declaraciones a la prensa alemana antes de volver a Berlín desde Washington.
"Si llegamos a un acuerdo, ahí pertenece también España", insistió Merz antes de precisar que en el momento en que Trump, en su intervención abierta a la prensa, atacó a España él no quiso "profundizar" en esa discusión, pero sí que lo hizo "a puerta cerrada". "No quería escalar o discutir este conflicto en público", apuntó el canciller.
Trump amenazó este martes con "cortar todo el comercio con España" e incluso sugirió un posible "embargo" al ser preguntado por el apoyo europeo a la ofensiva contra Irán. El mandatario criticó principalmente a España y sugirió imponer un embargo comercial al país después de la negativa del Gobierno español a autorizar el uso de las bases de Morón y Rota en las operaciones militares contra Teherán al no estar en el marco de la Carta de Naciones Unidas.
"Podría parar todo lo relacionado con España, todos los negocios relacionados con España; tengo derecho a pararlo. Embargos. Hago lo que quiera con ellos, y podríamos hacerlo con España. Vamos a cortar todo comercio con España", declaró Trump durante un encuentro con Merz en la Casa Blanca.
