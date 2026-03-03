Kelly Clements, Alta Comisionada adjunta de ACNUR, sobre Irán: "nos estamos preparando para una crisis humanitaria"

Kelly Clements (Maine, EEUU, 1967) es la Alta Comisionada adjunta de ACNUR, la número dos de la agencia de la ONU para la ayuda a los refugiados. En el cargo desde 2015, se incorporó a Naciones Unidas después de 25 años trabajando en el Departamento de Estado de EEUU, centrada en la ayuda humanitaria a través de cuatro presidentes de ambos partidos. El ataque de Israel y Estados Unidos a Irán, que ha dado muerte al líder supremo del país, el ayatolá Ali Jamenei, ha pillado a Clements en Barcelona, con motivo de su participación en el Mobile World Congress, ya que el sector tecnológico se ha convertido en un fuerte aliado por su aporte a la innovación y por la filantropía de las grandes empresas. Esta entrevista con EL PERIÓDICO es la primera que un oficial de ACNUR concede tras el ataque a Irán.

Desde que EEUU e Israel han atacado Irán, el conflicto ha escalado a nivel regional. ¿En qué escenarios está trabajando ahora mismo ACNUR?

Ya estamos viendo a familias desplazándose tras los últimos ataques, buscando seguridad. El Secretario General y el Alto Comisionado han pedido cautela, respeto al derecho internacional humanitario y han alertado sobre el riesgo de que la población civil quede atrapada en medio del conflicto. Estamos viendo cómo preparar la ayuda, analizando cómo puede moverse la gente y qué puede necesitar.

¿Qué mecanismos hay para preservar ese derecho internacional?

ACNUR no es un organismo de cumplimiento ni de aplicación del derecho internacional. Podemos decir lo que vemos e indicar cuáles son los estándares a cumplir. El derecho a solicitar asilo es un derecho humano. Podemos asesorar a los gobiernos sobre si algo está dentro de la ley o no y, cuando no lo está, obviamente nuestros primeros pasos son gestiones privadas ante los gobiernos con las preocupaciones que podamos tener. Si, por ejemplo, no se respeta el derecho al asilo, nos dirigimos a la autoridad gubernamental correspondiente e intentamos dialogar. Y, si en algún momento lo hacemos público, es porque estas prácticas continúan y no tenemos otra opción.

Oriente Medio ya tenía un gran número de refugiados cuyo derecho al asilo puede peligrar ahora, ¿qué pasará con ellos?

Irán acoge a la mayor población refugiada del mundo, con 4 millones de afganos que actualmente dependen de la protección del Estado iraní. Eso, obviamente, nos preocupa mucho. En los últimos dos años y medio, hemos visto a 5,4 millones de afganos regresar desde Irán y Pakistán, pero volver a Afganistán sigue siendo muy precario. Añadido al conflicto en la frontera entre Pakistán e Irán, la región está en una situación muy frágil.

¿Tenéis registros de nuevos desplazamientos en las últimas horas?

En el Líbano, ya hay 29.000 nuevos desplazados forzosos en las últimas 48 horas que, de forma preventiva, han cogido a sus familias y lo que han podido, han cargado sus coches y se han ido al norte. Líbano tiene el mayor número de refugiados per cápita del mundo, principalmente sirios, iraquíes y palestinos. Ahora todos necesitan protección y ayuda. Los cruces de libaneses hacia Siria son apenas unas 600 personas por el momento, pero desde el lunes a primera hora hemos movilizado recursos para responder a la emergencia, en coordinación con el Gobierno libanés. Los colegas ya están sobre el terreno.

¿Estamos ante una crisis humanitaria?

Todavía no, pero nos estamos preparando para ello. El número total de refugiados en la región sí es ya una crisis. Los acontecimientos de las últimas horas y días se suman a una situación ya muy difícil. Hay 10 millones de sirios desplazados. Algunos han vuelto en el último año y medio, son señales positivas, pero sigue habiendo necesidades humanitarias enormes que exigen que estemos ahí: comunidad internacional, autoridades locales y equipos de respuesta. Es una situación humanitaria muy grave.

Kelly Clements, Alta Comisionada adjunta de ACNUR / Zowy Voeten / EPC

¿Cuánto ha impactado el recorte de ayuda humanitaria del último año?

Hemos tenido que recortar entre un 35% y un 40% de nuestras operaciones en Oriente Medio. En Irán, por ejemplo, nuestro llamamiento era para recaudar 140 millones y hemos recibido solo el 8% de la cantidad necesaria. Y ACNUR es la mayor agencia operativa en Irán. Haremos todo lo posible para movilizar otros recursos, pero partimos de un nivel mucho más bajo del que sería deseable.

¿Qué pasa si los países vecinos ya no pueden acoger a más refugiados?

Intentamos movilizar el apoyo de la comunidad internacional: estos países están prestando un bien público global. Mantienen sus fronteras abiertas y permiten que la gente huya para salvar la vida y buscar seguridad. Esperamos que esa hospitalidad se mantenga, pero es difícil. Pakistán e Irán han sido países de acogida durante cuatro décadas, y su propia población también tiene necesidades. La comunidad internacional tendría que aumentar el apoyo de forma sustancial.

¿Esta crisis de refugiados en Oriente Medio está llevando también a una crisis económica que presiona aún más a los países de acogida?

Absolutamente. El impacto económico de recibir millones de refugiados en comunidades de acogida es enorme en Pakistán e Irán por la situación afgana, y también en Jordania, Líbano, Turquía e Irak. Por eso defendemos que, lo antes posible, las personas puedan trabajar para mantenerse por sí mismas o escolarizar a sus hijos. Esto requiere apoyo de autoridades locales y nacionales. Es más sostenible que una ayuda humanitaria, que es limitada y finita.

¿Estamos perdiendo capacidad para proteger a los refugiados en el mundo?

Es una situación extremadamente difícil: hay 117 millones de personas forzadas a huir en el mundo. No solo han aumentado los conflictos, sino que, además, los refugiados se han usado como instrumentos políticos, para alimentar el miedo en un entorno cada vez más polarizado. En algunos lugares la respuesta es mejor que en otros. En el Chad y Sudán del Sur han mantenido sus fronteras abiertas para cientos de miles de sudaneses. No han dicho “estamos llenos”. Han abierto. No ocurre igual en todas partes, y es responsabilidad de la comunidad internacional apoyar estas prácticas.

¿Qué pueden hacer Europa y EEUU ante la crisis de refugiados en Oriente Medio?

Entre el 75% y el 80% de los refugiados se queda en países limítrofes. No se mueven lejos, hay que desmontar ese mito. Algunos sí lo hacen, y ahí Europa y EEUU tienen la responsabilidad de mantener fronteras abiertas cuando llega gente buscando protección.