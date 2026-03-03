Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Putin conversó con líderes del golfo Pérsico por la preocupación de una guerra regional

El presidente ruso, Vladímir Putin, conversó este lunes por separado con varios líderes del golfo Pérsico, en medio del estallido de la guerra en Irán y del temor a una guerra a gran escala que afecta a la seguridad de toda la región.

"Se expresó preocupación mutua por los riesgos de escalada del conflicto y el peligro de involucrar a terceros países", reza la nota publicada por el Kremlin en relación con la conversación telefónica mantenida entre Putin y el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani.

Rusia no acudió en ayuda de Irán, cuando fue atacado por EE.UU. e Israel a mediados de 2025, aunque Teherán suministró drones y otro equipo militar a Moscú para su campaña militar en Ucrania.