Francia impulsará una coalición para "reanudar y asegurar el tráfico" en el estrecho de Ormuz

Emmanuel Macron se ha dirigido este martes a la nación en un mensaje grabado desde su despacho en el Palacio del Elíseo y con el libro de Pablo Neruda, 'Residencia en la Tierra', sobre la mesa. Un gesto cargado de simbolismo; la obra refleja la lucha por la dignidad humana y el sufrimiento en tiempos de crisis. En su discurso, el presidente francés condenó los ataques israelíes y estadounidenses, que calificó de "estar fuera del marco del derecho internacional", y afirmó que "no los puede aprobar". Sin embargo, su crítica a estos ataques no le impidió señalar a Irán como "el primer responsable de esta situación". Ante una nueva escalada geopolítica y anticipando que los ataques continuarán los próximos días, Macron anunció que Francia enviará medios suplementarios a sus aliados; aviones Rafale, sistemas de defensa aérea y radar aerotransportado, además de la fragata ‘Languedoc’, que llegará esta misma noche a Chipre, y el porta-aviones 'Charles de Gaulle', la mayor embarcación de la armada francesa con propulsión nuclear, será desplegado en el Mediterráneo oriental.

Todo esto con el objetivo de “reanudar y asegurar el tráfico” en el Estrecho de Ormuz y el Canal de Suez, "rutas marítimas esenciales", al tiempo que buscará construir una coalición europea para garantizar dicha seguridad. Al mismo tiempo que el francés anunciaba esto, Donald Trump publicaba en su red social Truth Social: "Si es necesario, la Armada de EE. UU comenzará a escoltar a los petroleros a través del estrecho de Ormuz lo antes posible. Pase lo que pase, EE. UU garantizará el libre flujo de energía al mundo".

El presidente, además, informó de que en las últimas horas se ha producido un segundo ataque aéreo contra otra base francesa en Emiratos Árabes Unidos, aunque, ambos bombardeos causaron "daños limitados”. Un ataque iraní con drones contra una base naval de Abu Dabi ya había impactado un hangar en la base adyacente que albergaba a las fuerzas francesas el domingo, sin causar víctimas. En respuesta, Francia "derribó drones en legítima defensa desde las primeras horas del conflicto, para defender el espacio aéreo de nuestros aliados".

Macron contra la operación israelí en el Líbano

“En las últimas horas, la guerra se ha extendido al Líbano, desde donde Hizbulá ha cometido el grave error de atacar a Israel y poner en peligro al pueblo libanés”, declaró Emmanuel Macron en su discurso.

Este error no evita que el presidente francés considere que la posible operación terrestre en el Líbano planeada por Israel sea una “escalada peligrosa y un error estratégico”, instando a Israel a “respetar el territorio libanés y su integridad"; "Francia apoya a las autoridades libanesas en sus valientes esfuerzos por recuperar el control de su seguridad", sentenció.

Los repatriados llegarán esta noche a París

El presidente ha dejado claro este martes que una de las prioridades del país es garantizar la protección de sus compatriotas. Según el último recuento de las autoridades, cerca de 400.000 ciudadanos franceses se encuentran actualmente atrapados en una docena de países de Oriente Próximo afectados por la guerra con Irán.

Noticias relacionadas

Por ello, se han fletado varios vuelos chárter para repatriar a sus ciudadanos, en primer lugar, a “los más vulnerables”, según informó el ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot este martes, y confirmó el propio presidente durante su discurso: “Esta noche llegarán los dos primeros vuelos a París”, afirmó en su discurso.