En Directo
Minuto a minuto
Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Iran ataca con drones la embajada de EEUU en Arabia Saudí
EEUU redespliega aviones desde España a Alemania y otros puntos tras la negativa del Gobierno al uso de las bases en la ofensiva contra el país persa
R. Gargoi / J. Quintana
Los ataques sobre Irán y las respuestas de Teherán por toda la región continúan en un conflicto que el presidente estadounidense Donald Trump augura que podría durar cuatro semanas y que se ha expandido hasta involucrar el Líbano después de que Israel bombardeara su capital, Beirut, como respuesta a ataques de Hizbulá.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Bombardeos en Beirut
El Ejército de Israel llevó a cabo ataques aéreos contra los suburbios del sur de Beirut, afirmó este martes la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN), después de atacar la víspera más de 70 objetivos militares en el sur del Líbano para combatir al grupo chií Hizbulá, aliado de Irán.
Ataques en Baréin
La Guardia Revolucionaria de Irán anunció en la mañana de este martes haber lanzado una nueva oleada de ataques, dirigida esta vez contra una base militar de Estados Unidos en Baréin, y afirmó haberla destruido. "En este ataque, 20 drones y tres misiles golpearon los objetivos, destruyendo el principal edificio de mando y los cuarteles de la base área de Estados Unidos e incendiando sus depósitos de combustible", afirmó la Guardia Revolucionaria en un comunicado recogido por la agencia iraní Fars.
La amenaza nuclear
El enviado especial para Oriente Medio de EEUU, Steve Witkoff, aseguró este lunes que Irán tenía grandes cantidades de uranio para la fabricación de armas nucleares durante una entrevista en la que justificó la operación militar de su país en Teherán el fin de semana. "Los iraníes nos dijeron directamente y sin ningún pudor que poseen 460 kilogramos de uranio enriquecido al 60%", indicó Witkoff, quien encabezaba las negociaciones con Teherán, durante una entrevista con la cadena Fox News.
Las justificaciones de Netanyahu
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este lunes que si no hubieran atacado de forma inmediata a Irán, en "cuestión de meses" el país persa tendría un "programa nuclear inmune". Netanyahu justificó la operación militar conjunta con Estados Unidos contra Irán el fin de semana diciendo que Teherán se encontraba construyendo búnkeres subterráneos en nuevas locaciones para su programa nuclear, durante una entrevista con la cadena Fox News.
La respuesta de Trump
El presidente de Estados Unidos declaró este martes a una corresponsal de News Nation que "pronto" se descubrirá cuál será su respuesta por el ataque con drones en la Embajada estadounidense de Riad, capital de Arabia Saudita. Trump aseguró que la represalia llegará pronto al ser cuestionado por la corresponsal Kellie Meyer del medio digital News Nation.
Ataques a embajadas
El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí confirmó que la embajada de Estados Unidos en Riad sufrió un ataque con dos drones que provocó un "pequeño incendio y daños menores al edificio".
Irán anuncia una nueva ola de ataques contra bases de EE. UU. en la región
La Guardia Revolucionaria iraní anunció este lunes el lanzamiento de la decimotercera ola de ataques contra bases estadounidenses en países de la región como Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.
Una decena de drones impactaron la base de la Marina estadounidense Arifjan, en Kuwait, y otro ataque tuvo como blanco "uno de los puntos de concentración" de los estadounidenses en Dubái, según el comunicado, que indica que se espera que hayan causado muertos.
La televisión iraní publicó en redes sociales imágenes de otros supuestos ataques con misiles contra la base aérea Muwaffaq Salti en Jordania y contra Tel Aviv.
Israel anuncia que vuelve a bombardear Beirut
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron una nueva oleada de ataques contra Beirut, la capital del Líbano, con el objetivo de alcanzar cuarteles y depósitos de armas del grupo chiíta Hizbulá.
EE.UU. detalla el amplio arsenal usado contra Irán, pero no confirma el número de heridos
Estados Unidos informó este lunes que utilizó parte de su arsenal más avanzado durante las primeras 48 horas de la ofensiva contra Irán, pero no precisó en su último boletín cuántos objetivos en tierra fueron destruidos ni ha confirmado oficialmente el número de estadounidenses heridos, más allá de los seis fallecidos reportados.
El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) publicó hoy en las redes sociales el balance del material militar utilizado hasta el momento en la operación 'Furia Épica', nombre con el que se identificó el operativo conjunto con Israel, iniciado el sábado y en el que murió el líder supremo iraní, el Ayatolá Alí Jameneí.
Detalló, entre otros, que desplegó bombarderos estratégicos B-2 y el uso por primera vez en combate de los drones kamikaze LUCAS.
La televisión estatal iraní y otras zonas de Teherán blanco de nuevos bombardeos
La Corporación de Radiodifusión de Irán y otras áreas de Teherán fueron este lunes blanco de nuevos bombardeos de Israel, que confirmó ataques adicionales contra objetivos pertenecientes al régimen iraní.
Según la televisión iraní, algunas partes del complejo, situado en el distrito de Evin, en el norte de la capital, sufrieron el impacto de los bombardeos, pero la transmisión no se vio interrumpida y continúa.
Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que su aviación "atacó y desmanteló el centro de comunicaciones del régimen" iraní.
