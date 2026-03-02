Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Teherán derriba un caza F-15 de Estados Unidos, según medios iraníes

Los ataques sobre Irán y las respuestas de Teherán por toda la región continúan en un conflicto que el presidente estadounidense Donald Trump augura que podría durar cuatro semanas y que se ha expandido hasta involucrar el Líbano después de que Israel bombardeara su capital, Beirut, como respuesta a ataques de Hizbulá.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Las bases de Rota y Morón El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha negado de modo "taxativo" que las bases militares conjuntas de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) las esté usando Estados Unidos para la operación en Irán: "No vamos a prestar nuestras bases para nada que no esté en el Tratado ni tenga encaje en la Carta de la ONU". Ante algunas informaciones que aseguran que hay dos buques de guerra estadounidense en la base de Rota, el ministro se ha reafirmado en sus palabras de este domingo al asegurar, en una entrevista en Telecinco, que las bases militares de utilización conjunta -incluye la de Morón de la Frontera- se vayan a emplear "para nada" que no esté incluido en el Tratado ni recogido en los principios de la Carta de Naciones Unidas.

Siguen los bombardeos El Ejército israelí aseguró este lunes estar bombardeando en Teherán varios cuarteles subterráneos del régimen, según una videoconferencia con medios locales, en la que advirtió de que la guerra contra Irán durará el tiempo que sea necesario.

Varios aviones militares de EEUU han sufrido accidentes El Ministerio de Exteriores kuwaití anunció este lunes que varios aviones militares estadounidenses sufrieron accidentes en su territorio y que su tripulación ha sobrevivido, informó la agencia estatal de noticias KUNA, sin especificar el número de incidentes ocurridos.

Habla Von der Leyen La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, trasladó este lunes el apoyo "colectivo, firme e inequívoco" de la institución que preside a Chipre tras el ataque de un que ha causado "daños leves" en la base que el ejército británico tiene en su territorio. "Aunque la República de Chipre no era el objetivo, quiero ser clara: apoyamos colectiva, firme e inequívocamente a nuestros Estados miembros frente a cualquier amenaza", escribió la alemana en sus redes sociales tras mantener una conversación con el presidente chipriota, Nikos Christodoulides.

Irán derriba un caza F-15 de EEUU La defensa aérea del país ha derribado un caza F-15 de Estados Unidos que pretendía atacar el territorio iraní y la aeronave cayó en Kuwait, según informaron medios iraníes.

Jaime Mejías El petróleo se dispara Pese a que los mercados europeos aún no han abierto sus puertas en la semana, las consecuencias inmediatas del conflicto entre EEUU e Irán ya se empiezan a notar en la cotización de los activos, especialmente de una materia prima clave como es el petróleo. El precio del barril de crudo se disparaba en la mañana de este lunes más de un 8% en sus dos cotizaciones clave. Lea aquí la noticia completa.

La situación en Kuwait La Embajada de Estados Unidos en Kuwait dijo este lunes que existe una "amenaza continua" de ataques con misiles y drones contra el rico país petrolero y pidió que no se visite la legación, en medio de la respuesta de Irán a la ofensiva conjunta entre Israel y EE. UU. contra el país persa. En su página web, la legación diplomática emitió una alerta y aseguró que existe "una amenaza continua de ataques con misiles y vehículos aéreos no tripulados (UAV) sobre Kuwait", donde ya ha habido algunas acciones militares por parte de Irán, que también ha atacado Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos y otros aliados de EE.UU. en la región.

La postura de China China instó este lunes a "detener inmediatamente las operaciones militares" tras la escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán y expresó su "profunda preocupación" por el riesgo de que el conflicto se extienda a otros países de la región. La portavoz del Ministerio de Exteriores Mao Ning afirmó en la rueda de prensa diaria del departamento que los ataques lanzados el 28 de febrero por EE.UU. e Israel contra Irán "no contaron con autorización del Consejo de Seguridad" de Naciones Unidas y "violan el derecho internacional".

Nuevos ataques a Israel La Guardia Revolucionaria iraní informó este lunes de una nueva oleada de ataques contra objetivos gubernamentales y militares en varios puntos de Israel, que junto con Estados Unidos lanzó una guerra contra el país persa el sábado. “La décima oleada de la operación ‘Promesa Verdadera 4’, con la maniobra de los misiles Jeibar, abrió las grandes puertas del fuego sobre los territorios ocupados”, anunció el cuerpo militar de élite iraní en un comunicado, recogido por la agencia Tasnim.