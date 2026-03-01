Francia, Alemania y Reino Unido dispuestos a "destruir las capacidades" de Irán en defensa de sus intereses

La operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán ha atacado tanto a la cúpula del régimen de los ayatolás, con la muerte de Alí Jameneí, como a las capacidades militares de Teherán, con el objetivo de reducir su potencial de represalia. A este último fin, plantean sumarse Francia, Reino Unido y Alemania, como han expresado en un comunicado conjunto el bloque de los tres países europeos, que coordinan de forma informal políticas exteriores y de seguridad.

Entre las medidas que pretenden tomar en defensa de sus intereses en Oriente Próximo y en colaboración con Estados Unidos, los tres países consideran actuar para destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones. "Tomaremos medidas para defender nuestros intereses y los de nuestros aliados en la región, potencialmente permitiendo las acciones defensivas necesarias y proporcionadas para destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones en su origen", recoje una declaración conjunta. "Hemos acordado colaborar con Estados Unidos y los aliados de la región en esta cuestión", agregaron.

Previo a esta declaración, los tres líderes del E3 mostraron un respaldo tibio e incluso plantearon dudas sobre la ofensiva. El canciller alemán, Friedrich Merz cuestionó "hasta qué punto de escalada llegarán las duras represalias iraníes a la región, y si funcionará el plan de provocar un cambio político desde dentro mediante ataques militares desde fuera". Asimismo, el primer ministro británico, Keir Starmer se ha abstenido hasta ahora de condenar o aplaudir la operación 'Furia Épica', dirigida por Estados Unidos, en un intento por mantenerse en la cuerda floja, haciendo equilibrios para contentar tanto a Trump como a las voces de la izquierda de su partido.

En respuesta a las represalias iraníes

Sin embargo, en vista de las represalias de Irán, los tres países condenaron los ataques "indiscriminados y desproporcionados" con misiles lanzados por Teherán a otros países, "incluidos aquellos que no estuvieron involucrados en las operaciones militares iniciales de Estados Unidos e Israel".

"Los ataques imprudentes de Irán han tenido como objetivo a nuestros aliados cercanos y están amenazando a nuestro personal militar y a nuestros civiles en toda la región. Instamos a Irán a que ponga fin de inmediato a estos ataques imprudentes", recalcaron. En ese sentido, els secretario de Defensa británico, John Healey, ha expresado en declaraciones a la BBC preocupación por las bases británicas en la región, que considera que están en riesgo de sufrir ataques “cada vez más indiscriminados”. Healey ha asegurado que 300 soldados han estado "a menos de unos cientos de metros” de un ataque iraní a una base en Bahréin el sábado. Además, los británicos neutralizaron este domingo, en una misión conjunta con Catar, un dron iraní dirigido a ese país aliado.

El impacto de uno de los ataques iraníes, también ha afectado directamente a posiciones francesas. Aunque no hay información oficial, ni respuesta de las autoridades francesas, varias fuentes informaron de ataques de drones iraníes Shahed en la base naval francesa Camp de la Paix en Abu Dabi, según la información disponible.