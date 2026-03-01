Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán confirma la muerte del líder supremo, Ali Jameneí

El estallido de la guerra entre Pakistán y Afganistán añade tensión a la región de Oriente Próximo y Oriente Medio. Mientras tanto, el proceso de paz diseñado por Donald Trump para Gaza sigue sobre la mesa pese a las diferencias que separan a Israel y los diferentes actores de Palestina. Respecto a Irán, Washington y Teherán mantienen los contactos para tratar de llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear del país persa.

Irán nombra a general Ahmad Vahidi nuevo comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria Irán nombró este domingo al general de brigada Ahmad Vahidi nuevo comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, según informó la agencia iraní Mehr. Vahidi sustituye al general Mohamad Pakpur, muerto en los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y confirmado por el régimen iraní.

Las fuerzas aéreas de EEUU e Israel atacan la sede de la Media Luna Roja en Teherán La Media Luna Roja Iraní ha anunciado este sábado que fuerzas estadounidenses e israelíes están bombardeando su sede en Teherán, informó Irib, la televisión estatal iraní en su canal de X.

Israel mata a un palestino en Hebrón y cerca Cisjordania a la sombra de la guerra con Irán El Ejército de Israel mató anoche a un joven palestino de 25 años en Dura, ciudad localizada a unos ocho kilómetros al suroeste de Hebrón, en el territorio ocupado de Cisjordania, donde desde el inicio de la guerra con Irán la mayoría de puntos de acceso y salida permanecen cerrados bajo un férreo control militar. "El joven Muhamad Yihad Masalmeh, de 25 años, murió anoche en Dura por las heridas graves causadas por las balas de la ocupación (israelí)", anunció este domingo en un comunicado el Ministerio de Sanidad palestino, después de que tropas israelíes fueran desplegadas en esta ciudad.

Israel se atribuye la muerte de Jameneí tras "operación de precisión" de su Fuerza Aérea El Ejército israelí dijo este domingo que su fuerza aérea acabó con la vida del hasta ayer líder supremo iraní, Ali Jameneí, en los bombardeos que dieron inicio a la nueva guerra desatada contra Irán en colaboración con Estados Unidos. "Ali Jameneí fue blanco de una operación precisa y a gran escala llevada a cabo por la Fuerza Aérea Israelí, guiada por inteligencia detallada, mientras se encontraba en su complejo de mando central en el corazón de Teherán, junto con otros altos oficiales", detalló el Ejército en un comunicado hoy.

Israel lanza un nuevo ataque sobre Teherán La ciudad de Teherán ha sufrido un nuevo ataque este domingo por parte de la aviación israelí, según han confirmado las Fuerzas de Defensa israelíes en un comunicado en su canal de Telegram. Varios explosiones seguidas de columnas de humo pueden verse en la capital iraní, tal y como muestran imágenes de algunas televisiones locales y han comprobado los corresponsales de EFE en la ciudad, que han sentido como los edificios han temblado durante unos segundos.

Irán dice haber lanzado nuevo bombardeo con "éxito" contra países del Golfo y Kurdistán El Ejército iraní ha anunciado que ha lanzado un nuevo ataque contra las bases estadounidenses en algunos de los países del golfo Pérsico y en la región del Kurdistán iraquí. “Hace unos minutos, los pilotos de la Fuerza Aérea del Ejército de la República Islámica de Irán bombardearon con éxito y en varias etapas, las bases estadounidenses en los países del golfo Pérsico y en la región del Kurdistán iraquí“, señala un comunicado de la institución militar.

Al menos ocho muertos en protestas en el sur de Pakistán por el asesinato de Jamenei Al menos ocho personas murieron y varias resultaron heridas este domingo en la ciudad portuaria de Karachi, en el sur de Pakistán, tras estallar violentos enfrentamientos entre la policía y manifestantes que intentaba protestar frente al consulado de Estados Unidos por el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

Israel pudo atacar a Jameneí tras una pista de CIA sobre reunión en su complejo, según NYT La CIA siguió durante meses la pista del ayatolá Ali Jameneí, al que Israel pudo matar gracias a la información de esa agencia estadounidense sobre el lugar y la hora de una reunión del líder supremo iraní con otros altos cargos, informa este domingo el diario The New York Times. Estados Unidos e Israel planearon originalmente atacar Teherán por la noche, pero retrasaron la operación en parte porque la CIA se enteró de que iba a haber una reunión la mañana del sábado en el complejo de edificios donde reside Jameneí, indica el diario, que cita a varias fuentes familiarizadas con la operación.

Ataques iraníes en el golfo Pérsico causan un muerto y daños menores en tres aeropuertos Los ataques iraníes sobre objetivos de los EE.UU en Oriente Medio de las últimas horas han causado al menos un muerto en Emiratos Árabes y daños menores en aeropuertos de Abu Dabi, Dubai y Manama (Baréin), así como daños por la caída de misiles interceptados en zonas urbanas e industriales de Emiratos y Catar.