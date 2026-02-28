OPERACIÓN MILITAR
La Embajada de España en Irán, donde hay unos 150 españoles, sigue de cerca la crisis tras el ataque de EEUU e Israel
Según las fuentes, en estos momentos Exteriores tiene constancia de la presencia de 158 españoles en el país, donde desde hace ya tiempo las recomendaciones ya se encontraban en "el nivel más elevado de alerta"
EP
La Embajada española en Teherán está "siguiendo de cerca" la situación en Irán, donde hay algo más de 150 españoles, tras los bombardeos que han llevado a cabo en las últimas horas Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní, han informado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Según las fuentes, en estos momentos Exteriores tiene constancia de la presencia de 158 españoles en el país, donde desde hace ya tiempo las recomendaciones ya se encontraban en "el nivel más elevado de alerta".
Así, "se desaconseja completamente" viajar a Irán y se recomienda a los españoles que ya estén en el país a que lo abandonen "haciendo uso de los medios disponibles", según las fuentes.
Entretanto, la Embajada de España en Israel está aconsejado en redes sociales a los españoles que se encuentren en este país que sigan las recomendaciones de las autoridades israelíes "ante la situación de escalada bélica" y permanezcan cerca de refugios.
Estados Unidos e Israel han lanzado en las últimas horas un ataque conjunto contra Irán. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha dejado claro que el objetivo es la caída del régimen de los ayatolás. Teherán ya ha respondido con un primer contraataque con drones y misiles contra Israel.
- Juan del Val: 'Siempre tuve claro que tarde o temprano iban a venir a por mí
- Juan del Val: “Yo nunca he visto a cinco amigos ir juntos al teatro, pero sí veo a cinco amigas”
- El quiosco bar de la plaza Weyler cierra sus puertas en Santa Cruz de Tenerife tras finalizar la concesión
- CD Tenerife - Real Avilés Industrial: fecha, horario y dónde ver el partido por TV y en streaming
- El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife mantiene, por ahora, su calendario para 2027
- El dilema del calendario del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027 llega al pleno municipal
- Así es el volcán de Enmedio: el coloso submarino que separa Tenerife y Gran Canaria
- Santa Cruz de Tenerife incorpora el breakdance y el surf adaptado a su oferta deportiva