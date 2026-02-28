Guerra de EEUU contra Irán
Eurocontrol informa de que 1.100 vuelos se han visto afectados por el cierre de espacio aéreo tras el ataque a Irán
Las aerolíneas Iberia y Air Europa han cancelado temporalmente sus vuelos a la ciudad israelí de Tel Aviv
Estados Unidos e Israel lanzan un ataque conjunto a gran escala contra Irán
EL PERIÓDICO / EFE
La Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea (Eurocontrol) ha informado de que 1.100 vuelos se han visto afectados por los cierres generalizados del espacio aéreo en Israel, Irán, Irak, Siria y otros países de Oriente Próximo a consecuencia del ataque al país persa, según la documentación a la que ha tenido acceso esta redacción.
Esta organización intergubernamental, que se dedica a armonizar e integrar los servicios de gestión del tráfico aéreo (ATM) en Europa, ha comunicado que este sábado los vuelos se han vistro seriamente afectados. En concreto, los aviones que iban a pasar por los países afectados se han desviado hacia Arabia Saudí, Egipto, Chipre y otros estados vecinos, que se han visto obligados a gestionar un aumento del tráfico aéreo.
Mayor demanda
Eurocontrol maneja la posibilidad de que los aviones atraviesen otros países, como Azerbaiyán, Georgia, Armenia y, Turquía, "dependiendo de las preferencias de los usuarios del espacio aéreo". Tanto Grecia, como Macedonia del Norte, Serbia y Albania se están preparando para una mayor demanda aérea.
No obstante, Eurocontrol avisa de nuevos posibles cierres de espacios aéreos en función de cómo derive la crisis. En concreto, ya ha cerrado el aeropuerto de Kuwait y podrían tomar la misma decisión aeródrimos de los Emiratos Árabes Unidos (EAU).
En España
En España, las aerolíneas Iberia y Air Europa han cancelado temporalmente sus vuelos a la ciudad israelí de Tel Aviv debido al cierre del espacio aéreo de Israel tras el ataque estadounidense a Irán.
Iberia Express ha suspendido desde este sábado y hasta el 10 de marzo su vuelo diario entre Madrid y Tel Aviv. Air Europa ha cancelado sus vuelos a la ciudad israelí previstos para los días 1 y 2 de marzo y está evaluando la operativa a partir del día 3.
La compañía ha señalado que está en contacto constante con las autoridades competentes para "priorizar en todo momento la seguridad de sus pasajeros y tripulación".
La aerolínea ha flexibilizado su política de cambios para facilitar alternativas a los pasajeros afectados. Además, Iberia ha confirmado que ha suspendido su vuelo diario a la ciudad de Doha, en Catar.
