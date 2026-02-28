Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Guardia Revolucionaria iraní anuncia "primera oleada" de misiles y drones conta Israel

El estallido de la guerra entre Pakistán y Afganistán añade tensión a la región de Oriente Próximo y Oriente Medio. Mientras tanto, el proceso de paz diseñado por Donald Trump para Gaza sigue sobre la mesa pese a las diferencias que separan a Israel y los diferentes actores de Palestina. Respecto a Irán, Washington y Teherán mantienen los contactos para tratar de llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear del país persa.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Irene Montero: "Agresiones ilegales que hacen de EEUU e Israel los criminales más peligrosos del planeta" La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha calificado los ataques de Israel y Estados Unidos desde su perfil en la red social X como " agresiones ilegales que hacen de EEUU e Israel los criminales más peligrosos del planeta". "¿Hasta cuándo va a estar Europa en silencio permitiendo estos crímenes? España debe impedir a EEUU usar nuestras bases militares y salir de la OTAN ya".

El Pentágono bautiza la operación contra el régimen iraní como "Furia Épica" El Departamento de Guerra de Estados Unidos bautizó las acciones bélicas contra Irán iniciadas este sábado como "Operación Furia Épica", según indicó en la red social X.

Irak anuncia el cierre de su espacio aéreo tras ataques de Israel y EE.UU contra Irán Irak anunció este sábado el cierre de su espacio aéreo tras los ataques israelíes y estadounidenses contra Teherán y varias ciudades iraníes, según indicó un comunicado del ministerio de Transportes del país árabe. En la nota publicada por la agencia oficial iraquí de noticias (INA, en inglés), el portavoz del ministerio de Transporte Mitham al Safi indicó que "el ministerio ha cerrado el espacio aéreo, que ha llegado después de todo el tráfico aéreo sobre el espacio iraquí fuera evacuado".

Guardia Revolucionaria iraní anuncia "primera oleada" de misiles y drones conta Israel La Guardia Revolucionaria iraní anunció el inicio de la primera oleada de misiles y drones contra Israel, después de que fuerzas israelíes y estadounidenses lanzaran operaciones aéreas en horas de la mañana contra diversos puntos de la nación persa. "En respuesta a la agresión del enemigo hostil y criminal contra la República Islámica de Irán, ha comenzado la primera oleada de amplios ataques con misiles y drones de la República Islámica de Irán hacia los territorios ocupados", indicó la Guardia Revolucionaria en un comunicado.

Israel bautiza como "Rugido del León" la operación militar contra Irán El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que este sábado que el nombre de la operación militar junto a EE.UU. contra Irán se llama "Rugido del León", en un videocomunicado difundido por su oficina. "Os llamo, ciudadanos de Israel, a escuchar las instrucciones del Comando del Frente Interno. En los próximos días, en la operación "el Rugido del León", requeriremos que tengáis resistencia y fortaleza", dijo el mandatario.

Suenan las sirenas en Jerusaén y otros puntos del país tras lanzamiento de misiles de Irán Las sirenas antiaéreas se activaron la mañana de este sábado en Jerusalén, y en otros puntos del centro de Israel, tras el lanzamiento de una serie de misiles desde Irán, horas después de que Israel y EE.UU. lanzasen su ofensiva conjunta contra el país persa. Las alarmas sonaron a las 10:29 de la mañana hora local (8:29) en Jerusalén, donde también se vieron interceptaciones de misiles en el cielo y se escucharon explosiones durante minutos.

Medios iraníes informan de explosiones en varias ciudades del país Los medios oficiales de Irán han informado de explosiones, además de en Teherán, en otras ciudades como Isfahán, Tabriz y Karaj, después de que Israel y Estados Unidos lanzaran una serie de ataques contra el país persa esta mañana. Según la agencia IRNA, además de las explosiones que tuvieron lugar en diversos puntos de la capital iraní, también se han reportado estallidos en las ciudades de Isfahán (centro), Tabriz (noroeste), Karaj, Qom (norte), Kermanshah e Ilam (oeste). Anteriormente los medios habían informado de explosiones en el centro y norte de Teherán poco después de que Israel anunciara que había lanzado ataques contra la República Islámica.

Irán corta el servicio de internet en todo el país El Gobierno iraní ha cortado el servicio de internet en todo el país poco después de que Israel y Estados Unidos lanzaran una serie de ataques aéreos contra la nación persa en los que han alcanzado al menos Teherán, Isfahán, Tabriz y Karaj. "Irán está en medio de un apagón de internet casi total con una conectividad del 4% respecto a los niveles normales", indicó a través de sus redes sociales la organización Netblocks, que vigila el tráfico y la censura en la red.

Israel alerta de un lanzamiento de misiles a su territorio tras atacar Irán El Ejército de Israel detectó un lanzamiento de misiles desde Irán que se dirigen hacia su territorio, en represalia por el bombardeo israelí contra Teherán la mañana de este sábado, informaron las fuerzas armadas en un comunicado. "Hace poco, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército) identificaron misiles lanzados desde Irán al territorio del Estado de Israel. Los sistemas defensivos están actuando para interceptar la amenaza", recoge el comunicado castrense.