Trump ordena a las agencias federales dejar de usar la lA de Anthropic "inmediatamente"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ordenó este viernes a las agencias federales dejar de usar la tecnología de Anthropic después de que la empresa se negara a ceder el uso completo de su modelo de inteligencia artificial (IA) Claude al Departamento de Guerra.

"Ordeno a TODAS las agencias federales del Gobierno de Estados Unidos que CESE INMEDIATAMENTE todo uso de la tecnología de Anthropic. ¡No la necesitamos, no la queremos y no volveremos a hacer negocios con ellos!", escribió el mandatario en su red Truth Social.

Trump indicó que agencias como el Departamento de Guerra tendrán un periodo de transición de seis meses para dejar de usar la tecnología de la compañía de IA.

"Más vale que Anthropic se ponga las pilas y colabore durante este periodo de transición o utilizaré todo el poder de la presidencia para obligarlos a cumplir, con las importantes consecuencias civiles y penales que ello conllevaría", amenazó.

El Pentágono fijó este viernes como fecha límite para que la empresa conceda el uso de Claude bajo cualquier condición o, en caso contrario, perder su negocio con el Ejército estadounidense y arriesgarse a ser calificada como una compañía "riesgo para la cadena de suministro".

La tecnológica había recibido un contrato de 200 millones de dólares en julio de 2025 para desarrollar capacidades de IA de seguridad nacional.

Anthropic ha buscado garantías de que Claude no se use para armas autónomas ni espionaje de ciudadanos estadounidenses, mientras que el Pentágono quiere aplicarlo en "todos los casos de uso legal".

La tecnológica anunció ayer que no cederá a los términos de este departamento al considerar que permitir el uso de Claude en estos dos casos sería "incompatible con los valores democráticos".

En su publicación en Truth Social, Trump aseguró que "los locos de izquierda de Anthropic han cometido un ERROR DESASTROSO" al intentar "presionar" al Pentágono para que acepten sus condiciones "en lugar de nuestra Constitución".

"NOSOTROS decidiremos el destino de nuestro país, no una empresa de IA radical de izquierda fuera de control dirigida por personas que no tienen ni idea de cómo es el mundo real", aseveró el mandatario.

La tecnológica OpenAI, creadora del popular chatbot ChatGPT, también está negociando un acuerdo con el Pentágono para desplegar sus modelos de IA en entornos clasificados, aunque todavía no se ha firmado ningún acuerdo y las conversaciones podrían fracasar, según The Wall Street Journal.