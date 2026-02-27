Maduro pide desestimar el caso en su contra en EEUU tras ser denegada la licencia para pagar su defensa

El presidente venezolano depuesto, Nicolás Maduro, pidió este jueves a través de su abogado, Barry Pollack, que se desestime el caso por narcotráfico y corrupción en Estados Unidos después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) lle negó la licencia para pagar su defensa con fondos de Venezuela. La OFAC "se ha negado a reconsiderar su posición y no otorgará una licencia que permita al Gobierno de Venezuela financiar la defensa, interfiriendo así con el derecho del Sr. Maduro a contratar el abogado de su elección", consigna el nuevo escrito de Pollack.

La limitación se ha presentado a poco de cumplirse dos meses de la operación de las fuerzas especiales norteamericanas que secuestraron al entonces mandatario en Caracas. El letrado presentó frente a las instancias judiciales correspondientes una declaración jurada de Maduro en la que afirma que quiere seguir siendo representado por Pollack. Se sostiene además que el cliente no puede pagarle a su abogado y que se presentarán pruebas de su insolvencia si se requieren.

Pollack señaló en el escrito presentado ante el juez Alvin Hellerstein que la OFAC, un organismo dependiente del Departamento del Tesoro, está "interfiriendo" con el derecho a la defensa contemplado en la Sexta Enmienda de la Constitución de EEUU, y el derecho al debido proceso de Maduro.

El abogado hace alusión en su escrito a las recientes excepciones de la OFAC que permiten a empresas y ciudadanos particulares realizar negocios con el Estado venezolano. "El Gobierno de EEUU., aun cuando autoriza innumerables transacciones comerciales con Venezuela, está prohibiendo que la defensa reciba fondos no contaminados" de Caracas para pagar sus honorarios. Por lo tanto, advirtió Pollack, "cualquier juicio que se lleve a cabo bajo estas circunstancias será inconstitucionalmente defectuoso y no podrá producir un veredicto que resista impugnaciones futuras".

A través de Pollack, el hombre que gobernó Venezuela más de 13 años remarcó que las actuales autoridades interinas están dispuestas a "financiar esa defensa y él esperaba que así ocurriera". Se remarca también que viene trabajando conjuntamente con su abogado desde la primera audiencia, el pasado 5 de enero. El abogado, conocido por su defensa de Julian Assange, le comunicó a Hellerstein que si no accede a la petición deberá abandonar la representación de Maduro.

El representante legal de Venezuela, Henry Rodríguez Facchinetti, destacó en tanto el compromiso del Palacio de Miraflores, ahora ocupado interinamente por Delcy Rodróiguez, ha asumido la "obligación clara y legal de cubrir todos los gastos de su presidente, incluyendo honorarios de abogados". Caracas reivindica la legitimidad de ese dinero para afrontar "los costes de defensa". Subrayó al respecto que el dinero que se utilizaría para solventar la defensa de Maduro no está vinculado "con ninguna de las actividades alegadas en la cuarta acusación sustitutiva o con ninguna otra actividad ilegal".