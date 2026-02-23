Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Eurocámara vuelve a frenar las rebajas arancelarias a EEUU tras la nueva amenaza de Trump

La comisión del Parlamento ha decidido postponer el voto previsto para este martes

El Parlamento Europeo no continuará con el proceso de aprobación de las rebajas arancelarias pactadas en el acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, hasta que no haya claridad sobre los nuevos gravámenes anunciados por el presidente Donald Trump, ha anunciado este lunes el presidente de la Comisión de comercio internacional de la Eurocámara, Bernd Lange.

