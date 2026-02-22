El Parlamento Europeo plantea suspender la ratificación del acuerdo comercial con EEUU tras los nuevos aranceles de Trump

El presidente de la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo (INTA), Bernd Lange, ha avanzado que planteará el próximo lunes la suspensión del proceso de ratificación del acuerdo comercial entre la UE y EEUU a raíz de los nuevos aranceles globales del 15% proclamados ayer por el presidente norteamericano, Donald Trump.

En un comunicado publicado en redes sociales, Lange ha criticado sin contemplaciones la política arancelaria de Estados Unidos y de su presidente, un "puro caos de la Administración estadounidense".

"No lo entiende nadie a estas alturas. Solo hay preguntas sin responder y una incertidumbre cada vez mayor para la Unión Europea y el resto de socios comerciales de Estados Unidos", ha añadido Lange, antes de declararse convencido de que los "términos y las bases legales" del acuerdo alcanzado en agosto de 2025 en Turnberry (Escocia) entre Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, "han cambiado".

Los nuevos aranceles de Trump son una represalia contra la decisión adoptada el viernes por el Tribunal Supremo del país contra su política arancelaria. El alto tribunal invalidó el efecto de los aranceles originales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

Después de esa decisión, Trump ha ordenado estos nuevos gravámenes bajo otro instrumento como es la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que capacita al mandatario para imponer aranceles máximos del 15% por un periodo inicial de 150 días. Pasado ese tiempo, sin embargo, los aranceles solo podrán ser prorrogados con el consentimiento del Congreso de EEUU.

Lange se ha preguntado abiertamente si los aranceles basados en la Sección 122 "podrían constituir una ruptura del acuerdo de Turnberry", pero "en cualquier caso da igual porque nadie sabe si Estados Unidos lo va a respetar, o si incluso estará capacitado para respetarlo".

Por todo ello, y dado que "hace falta claridad y certeza legal antes de dar nuevos pasos al respecto", Lange ha anunciado que este lunes propondrá que "el equipo del Parlamento Europeo" que está negociando la ratificación del acuerdo "aparque su trabajo legislativo hasta que Estados Unidos proporcione una evaluación legal adecuada" de lo que está sucediendo "y declare un claro compromiso" en pro del acuerdo comercial.