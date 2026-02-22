En Directo
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Zelenski dice que la diplomacia no funcionará a menos que se presione más a Moscú
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
86 drones ucranianos derribados
Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la noche del domingo 86 drones ucranianos en ocho regiones del país y la anexionada península de Crimea. Según informó el Ministerio de Defensa ruso, la región más castigada con diferencia fue con 29 ataques la fronteriza Bélgorod, martilleada desde hace meses con drones y misiles por el ejército ucraniano.
Ucrania condena el "chantaje" de Hungría y Eslovaquia sobre el suministro eléctrico
El Gobierno ucraniano condenó este sábado el "chantaje" y los "ultimátums" de Eslovaquia y Hungría, que han amenazado con suspender el suministro de electricidad de emergencia si Ucrania no reanuda el tránsito de petróleo ruso por el oleoducto Druzhba, y aseguró que ha propuesto alternativas.
La posible suspensión del suministro eléctrico, en el contexto de los ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana en condiciones de frío extremo, es "provocadora, irresponsable y amenaza la seguridad energética de toda la región", según el Ministerio de Exteriores ucraniano.
Zelenski aplica sanciones a 225 capitanes de la 'flota fantasma' rusa
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha firmado este sábado un nuevo decreto de sanciones dirigido en esta ocasión contra 225 capitanes de la conocida como 'flota fantasma' rusa que transporta el petróleo ruso para evadir las sanciones impuestas por los aliados de Ucrania.
"Ucrania ha aprobado nuevas sanciones contra los capitanes de los buques implicados en transportar petróleo ruso: 225 capitanes. Vamos a seguir imponiendo sanciones y haciéndolas globales contra cualquiera que ayude a Rusia a ganar dinero para la guerra", ha argumentado Zelenski en su habitual discurso diario vespertino.
Eslovaquia cortará el lunes la electricidad de emergencia a Ucrania si sigue sin recibir petróleo ruso
El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, ha dado un ultimátum hasta el lunes al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski: o admite la reanudación de los envíos de petróleo ruso a Eslovaquia para entonces, o ese mismo día el mandatario eslovaco cortará el suministro eléctrico de emergencia a los ucranianos; una amenaza a la que se ha sumado, aunque sin tiempo límite de por medio, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán.
"Si el presidente ucraniano no reanuda el suministro de petróleo a Eslovaquia el lunes, ese mismo día pediré a las compañías eslovacas pertinentes que detengan el suministro de electricidad de emergencia a Ucrania", ha publicado Fico en un mensaje en sus redes sociales, siguiendo los pasos avanzados ayer por el Gobierno de Hungría.
Zelenski anuncia contactos con socios europeos la semana que viene sobre las conversaciones de paz
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este sábado que la semana que viene tiene previsto reunirse con "socios europeos" para abordar las conversaciones de paz con Rusia mediadas por EE. UU., a la espera de una nueva ronda de contactos en Ginebra.
"Mis encuentros con los socios europeos la semana que viene ya están planeados. Nos coordinaremos en detalle para que Europa esté incluida en todos los procesos y se vuelva más fuerte", dijo Zelenski en un discurso a los ciudadanos.
El presidente dijo que también había instruido al jefe del equipo negociador, Rustém Umérov, para "trabajar más con nuestros amigos en Oriente Medio y Turquía", para que se sientan implicados y puedan contribuir.
Ucrania confirma un ataque con 'Flamingo' contra una fábrica de misiles rusa
El Estado mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmó este sábado un ataque contra la planta que fabrica los misiles balísticos hipersónicos Oréshnik, que se encuentra en la región de Udmurtia, unos 1.000 kilómetros al este de Moscú y a unos 1.500 de la frontera de Ucrania, el cual había adelantado el canal de Telegram Astra.
En la noche del viernes al sábado, "unas unidades de las Fuerzas de Misiles y la artillería de las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron utilizando misiles de crucero FP-5 'Flamingo'. Fue golpeada la empresa del complejo militar-industrial 'Planta Votkinsk' en la ciudad de Votkinsk (República de Udmurtia, Rusia)", detalló el Ejército ucraniano en sus redes sociales.
"Se detectó un incendio en el territorio de la planta. Se están esclareciendo los resultados", afirmó la institución castrense.
Ataques ucranianos
El Ejército ucraniano atacó esta noche la planta que fabrica los misiles balísticos hipersónicos Oréshnik, que se encuentra en la región de Udmurtia, unos mil kilómetros al este de Moscú y a unos 1.500 de la frontera de Ucrania, según informó este sábado el canal de Telegram Astra. Según el Ministerio de Sanidad local, en el ataque perpetrado supuestamente con drones resultaron heridas once personas, de las que tres han sido hospitalizadas, una de ellas de gravedad, según el portal Meduza.
120 drones rusos
Las defensas ucranianas lograron neutralizar durante la pasada noche 106 de un total de 120 drones rusos, según informó este sábado la Fuerza Aérea en su parte matinal, aunque se registraron impactos en 11 emplazamientos distintos. Los rusos lanzaron también un misil balístico de tipo Iskander-M desde la región de Voronezh, mientras que los drones -dispositivos de ataque Shahed, Gerbera e Italmas, así como de otros tipos-, despegaron desde las regiones de Briansk, Kursk, Oriol, Shatalovo y desde la Crimea ocupada.
Sanciones a Rusia
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) confían en poder respaldar el lunes, durante un Consejo en Bruselas, el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia con ocasión del inicio de la invasión rusa de Ucrania iniciada hace cuatro años. “El próximo lunes, nuestro objetivo es adoptar el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia. Las sanciones están surtiendo efecto, están perjudicando gravemente a la economía rusa y cada nueva medida limita aún más su capacidad para librar la guerra. Moscú no es invencible”, indicó este viernes desde Cracovia (Polonia) la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas.
Dos muertos en Bélgorod
Dos personas murieron este viernes en la región rusa de Bélgorod en un nuevo ataque ucraniano con drones, denunció el gobernador local, Viacheslav Gladkov. "Dos drones atacaron un vehículo en el territorio de una empresa en la localidad rural de Maksimovskoye. Dos hombres murieron en el lugar a causa de las heridas recibidas”, escribió Gladkov en Telegram.
