La guerra de Ucrania supera en duración a la de Corea y en tres meses sobrepasará a la Primera Guerra Mundial

Cuatro años de conflicto son, en términos históricos, demasiados. Ese es el tiempo que llevan combatiendo las Fuerzas Armadas de Ucrania contra la invasión a gran escala rusa desde la madrugada del 24 de febrero de 2022: 1457 días de destrucción y muerte.

En aquel entonces, el mundo aún luchaba por salir de la pandemia de COVID-19. En el atormentado país del este de Europa, sustituyeron rápidamente las mascarillas por los fusiles de combate. Los tanques comenzaron a correr por la estepa, la planicie arbolada casi infinita que es Ucrania. Llegaron las primeras fotos de cadáveres ensangrentados sobre la nieve. Por el aire, misiles de gran capacidad atormentaban las ciudades más lejanas a la frontera rusa. Las que colindan, como Járkov, han sufrido durante años el tormento de la artillería rusa.

Evolución de la guerra de Ucrania

El conflicto es ya más largo que la guerra de las dos Coreas, que duró tres años, desde 1950 hasta 1953. Hay bastantes similitudes con aquel conflicto. Corea del Norte invadió Corea del Sur para unificar la península bajo el régimen comunista, del mismo modo que la Federación Rusa invadió Ucrania, también justificándola con razonamientos histórico-étnicos: la unión de lo que consideran una parte de madre patria rusa, la Rus de Kiev.

En la guerra de las dos Coreas, el Sur fue respaldado por una coalición de la ONU liderada por Estados Unidos, y el Norte por China con apoyo soviético. Ahora, son los países de la OTAN los que dan apoyo a Ucrania. La guerra abierta terminó con un armisticio que congeló el conflicto en la línea del frente, el paralelo 38. Ahora también se habla, en las conversaciones trilaterales entre Moscú y Kiev lideradas por Estados Unidos, de detener la contienda en las líneas actuales en disputa.

"La guerra ha derivado en una de desgaste. La tradicional 'guerra de maniobras' parece haber muerto en Ucrania. Ahora, todos buscan una solución tecnológica para superar al contrario", dice Jesús Manuel Pérez Triana

En tres meses, el conflicto superará también la duración de la primera gran contienda global, la Primera Guerra Mundial, que duró 1.567 días, algo más de cuatro años, entre 1914–1918. Estalló tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando, en un contexto de rivalidades imperialistas y de fuerte carrera armamentística. Fue un choque mortal total entre las Potencias Centrales (Alemania, Austria-Hungría y sus aliados) contra los Aliados (Francia, Reino Unido, Rusia y luego Estados Unidos, entre otros).

Una guerra en Ucrania de 12 años

Aún está lejos, eso sí, de la Segunda Guerra Mundial, que destrozó el mundo durante seis años, entre 1939 y 1945. Otros conflictos recientes han sido mucho más duraderos, como la guerra entre Irán e Irak (ocho años entre 1980 y1988) o la invasión estadounidense de Irak y la posterior guerra interna (también ocho años, entre 2003–2011). La guerra civil siria puede considerarse que duró 13 desde su comienzo en 2011 hasta la caída del dictador Bashar al Assad en 2024, aunque hubo fases con distinta intensidad. La más larga, 20 años, ha sido la de Afganistán (2001–2021), aunque hubo períodos de relativa estabilidad en el país asiático.

Las cuentas cambian si se tiene en cuenta que, en realidad, la guerra en Ucrania no empezó en 2022, sino en 2014. "Este viernes 20 de febrero, la guerra ha cumplido en realidad 12 años. Esa fecha marcó el inicio de la ocupación y posterior anexión de Crimea y Sebastopol y, después, el comienzo de la agresión rusa contra Ucrania en el este", recuerda a EL PERIÓDICO Maria Kucherenko, analista senior de la organización ucraniana Come back Alive Ukraine. "Si descartamos la experiencia de los primeros ocho años de la guerra ruso-ucraniana (con sus intentos de negociación y de alto el fuego en los formatos de Normandía y Minsk), estamos condenados a dar vueltas en círculo: a tratar de imponer un alto el fuego aquí y ahora, y a no reconocer las tácticas manipuladoras, asentadas desde hace tiempo, que Rusia despliega detrás de esos intentos, pese a que la experiencia de los formatos de Minsk y Normandía ofrece una panorámica completa y un catálogo de esas tácticas".

¿Por qué dura tanto la guerra de Ucrania?

Una de las sopresas que ha dejado el conflicto en Ucrania es que un ejército a priori más pequeño y débil está resistiendo el embate de uno de los mayores del mundo. Las Fuerzas Armadas ucranianas consiguieron repeler el primer ataque. Rusia atacó en varios frentes: por un lado, el Dombás, en el este; por otro, desde Bielorrusia hacia Kiev. Con una estrategia de guerrillas, los ucranianos consiguieron repeler a la columna de tanques que se aproximaba hacia la capital para descabezar el Gobierno. El presidente, Volodímir Zelenski, en lugar de huir, decidió quedarse y resistir. Al poco tiempo, consiguieron alejar de la segunda gran ciudad, Járkov, a la artillería rusa, a la distancia suficiente como para que la ciudad pudiera sobrevivir. Rusia avanzó considerablemente en el frente este, y tomó casi toda la región de Lugansk, el grueso de Donetsk, y partes de Jersón y Zaporiyia, incluida la mayor central nuclear de Europa. Pero también ahí consiguieron los ucranianos frenar los avances.

En los últimos tres años, esta ha sido una guerra de trincheras, una carnicería en la que la toma de cada ciudad suponía decenas de miles de bajas: Mariupol, Bajmut, Avdiivka, Pokrovsk... Ucrania lanzó en 2023 una contraofensiva esencialmente fallida. Tomó incluso territorio ruso en Kursk, aunque lo perdió después de que Donald Trump castigara a Kiev con la desconexión de su información de inteligencia, clave para los ataques. Rusia intentó otras incursiones en la región central-norte de Sumy. Pero la línea del frente ha estado prácticamente congelada durante años, un poco como el estancamiento producido en la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué?

La guerra en Ucrania está durando tanto porque el campo de batalla ha dejado de permitir la guerra de maniobra clásica: hoy es muy difícil concentrar fuerzas, sorprender y mover reservas sin ser detectado y atacado. “La irrupción del dron barato, pequeños cuadricópteros que se lanza con una mano, permiten tene una permanente presencia de un ojo en el cielo viendo lo que se mueve. Eso impide la concentración de fuerza, el elemento sorpresa y los movimientos en la retaguardia para lanzar ataques y contraataques”, explica a este diario Jesús Manuel López Triana, analista de seguridad y defensa.

Archivo - Un caza de las Fuerzas Armadas ucranianas en el espacio aéreo de Ucrania. / Europa Press/Contacto/Aleksandr Gusev - Archivo

Desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, casi todo lo que hemos entendido por guerra convencional de alta intensidad como la de Ucrania partía de un mismo esquema: Dos fuerzas mecanizadas se enfrentaban en el campo de batalla con un conjunto de apoyos imprescindibles: zapadores, artillería y un grupo logístico robusto. La lógica era localizar un punto débil en la línea del frente enemiga y penetrar por ahí. Para abrir esa brecha entraban los zapadores: despejaban campos de minas, preparaban o reparaban puentes, y demolían obstáculos para permitir el paso. Detrás avanzaba el grupo logístico, sosteniendo el esfuerzo con combustible, munición y comida. Al mismo tiempo, la artillería castigaba los puntos fuertes del enemigo y, cuando era posible, todo el avance iba acompañado por el apoyo de la aviación.

Pero, en Ucrania, esa "guerra de maniobras" parece haber muerto. Para ganar hace falta alguna solución tecnológica que no está disponible, lo que empuja a un conflicto más largo y menos decisivo. El choque ha derivado hacia uno de desgaste, mientras se trata de encontrar una "piedra filosofal" que rompa el equilibrio: drones, guerra electrónica, nuevas adaptaciones y contramedidas, sin que ninguna dé una ventaja definitiva.

Noticias relacionadas

También se alarga porque fracasó el intento de aplicar la “receta OTAN” para romper el frente en 2023: Ucrania no tenía superioridad aérea ni suficiente entrenamiento y se enfrentó a campos de minas continuos y defensas preparadas, algo para lo que esas tácticas no estaban pensadas.