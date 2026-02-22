Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Irán advierte a la ONU que responderá "decisivamente" si enfrenta una agresión militar

El ejército de Estados Unidos prepara un posible ataque a Irán a la espera de la decisión de Trump

Trump coquetea con la guerra, pero habla de paz

Trump coquetea con la guerra, pero habla de paz

O. González / R. Gargoi / S.Vázquez

Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

  1. La víctima del ataque machista en Tenerife sigue estable y consciente tras doce horas de operaciones
  2. Horarios completos, conciertos de Nicky Jam y Sebastián Yatra y escenarios del segundo Carnaval de Día Santa Cruz de Tenerife 2026
  3. Santa Cruz de Tenerife abrirá el primer plazo de cobro de impuestos el 20 de mayo pero sin el recibo de la basura
  4. El hombre que asesinó a su hijo en Tenerife provocó gravísimos cortes en la cabeza al menor con un machete
  5. Multado con 200 euros por no ajustar correctamente este elemento visual clave al volante: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
  6. La presión crece para el CD Tenerife y la distancia se reduce: ahora, seis puntos
  7. Abatido a tiros tras matar a su hijo y dejar muy grave a su mujer en Tenerife
  8. El asfaltado en la autovía de San Andrés obligará a cerrar un carril hasta finales de marzo

Gasolineras más baratas hoy: encuentra la gasolina con el precio más bajo de hoy domingo en tu municipio

Mejor solas que mal acompañadas: las mujeres rompen el estigma de la soltería en su búsqueda de hombres corresponsables

Nayarit, el primer jurado popular de la gala de la reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Eso tampoco

Ni Alemania ni Alsacia: los mejores bretzels de Tenerife están en esta cafetería

Violeta García, psicóloga y docente: "Hay hombres que ven el empoderamiento femenino como una amenaza"

El amor en tiempo de mujeres exitosas

Las ‘supermujeres’ canarias hallan el amor en el equilibrio

