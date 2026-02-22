Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de TenerifeAsesinato en TenerifeSantería en CanariasUn hito energéticoRescate en TenerifeTiempo en Tenerife
instagramlinkedin

Oriente Medio

Bombardeos aéreos en Afganistán dejan decenas de víctimas civiles

Los talibanes acusan directamente a Pakistán de los ataques

El portavoz de los talibán en Afganistán, Zabihulá Muyahid, en una imagen de archivo.

El portavoz de los talibán en Afganistán, Zabihulá Muyahid, en una imagen de archivo. / EP

EFE

Kabul

Varios bombardeos aéreos golpearon esta madrugada el este de Afganistán, destruyendo viviendas civiles y una madrasa, según informaron este domingo los talibanes, que estiman decenas de víctimas bajo los escombros y acusan directamente a Pakistán de los ataques.

"Las fuerzas paquistaníes atacaron viviendas civiles y una madrasa en las provincias de Paktika y Nangarhar. Las víctimas son civiles, la mayoría de los cuales son mujeres y niños", confirmó a EFE un portavoz del Gobierno talibán. El portavoz de la policía de Nangarhar, Sayed Tayyab Hamad, detalló a EFE que el ataque más devastador ocurrió en el distrito de Behsood, donde un misil alcanzó una vivienda familiar en la que se encontraban 23 personas en el momento del bombardeo.

Hasta el momento, solo cuatro personas han podido ser rescatadas con vida. "No hay información confirmada sobre más supervivientes entre los que continúan bajo el polvo; la mayoría son menores y mujeres", aseguró Hamad.

El principal portavoz del Gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, denunció que "círculos militares especiales de Pakistán" centraron su ofensiva en zonas residenciales de ambas provincias para desviar la atención de sus propios problemas internos. “Han bombardeado a nuestros compatriotas civiles, matando e hiriendo a decenas. Los generales paquistaníes intentan compensar las debilidades de seguridad dentro de su propio país a través de este tipo de crímenes”, sentenció Mujahid en un comunicado oficial.

Equipos de seguridad y voluntarios se encuentran en los lugares de los impactos intentando remover los escombros de las viviendas y de la madrasa (escuela religiosa) alcanzada. Imágenes difundidas por los residentes muestran escenas de caos, con civiles cubiertos de sangre y polvo siendo rescatados por sus propios vecinos ante la falta de equipo especializado.

Por el momento, Islamabad no ha informado de los ataques, aunque en el pasado ha ejecutado operaciones similares en territorio afgano que defiende como represalias contra grupos insurgentes.

Noticias relacionadas y más

Esta nueva agresión agrava la situación en una región donde la falta de maquinaria pesada y servicios médicos de emergencia dificulta las posibilidades de encontrar vida bajo las ruinas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La víctima del ataque machista en Tenerife sigue estable y consciente tras doce horas de operaciones
  2. Horarios completos, conciertos de Nicky Jam y Sebastián Yatra y escenarios del segundo Carnaval de Día Santa Cruz de Tenerife 2026
  3. Santa Cruz de Tenerife abrirá el primer plazo de cobro de impuestos el 20 de mayo pero sin el recibo de la basura
  4. El hombre que asesinó a su hijo en Tenerife provocó gravísimos cortes en la cabeza al menor con un machete
  5. Multado con 200 euros por no ajustar correctamente este elemento visual clave al volante: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
  6. La presión crece para el CD Tenerife y la distancia se reduce: ahora, seis puntos
  7. Abatido a tiros tras matar a su hijo y dejar muy grave a su mujer en Tenerife
  8. El asfaltado en la autovía de San Andrés obligará a cerrar un carril hasta finales de marzo

Gasolineras más baratas hoy: encuentra la gasolina con el precio más bajo de hoy domingo en tu municipio

Gasolineras más baratas hoy: encuentra la gasolina con el precio más bajo de hoy domingo en tu municipio

Mejor solas que mal acompañadas: las mujeres rompen el estigma de la soltería en su búsqueda de hombres corresponsables

Mejor solas que mal acompañadas: las mujeres rompen el estigma de la soltería en su búsqueda de hombres corresponsables

Nayarit, el primer jurado popular de la gala de la reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Nayarit, el primer jurado popular de la gala de la reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Eso tampoco

Eso tampoco

Ni Alemania ni Alsacia: los mejores bretzels de Tenerife están en esta cafetería

Ni Alemania ni Alsacia: los mejores bretzels de Tenerife están en esta cafetería

Violeta García, psicóloga y docente: "Hay hombres que ven el empoderamiento femenino como una amenaza"

Violeta García, psicóloga y docente: "Hay hombres que ven el empoderamiento femenino como una amenaza"

El amor en tiempo de mujeres exitosas

El amor en tiempo de mujeres exitosas

Las ‘supermujeres’ canarias hallan el amor en el equilibrio

Las ‘supermujeres’ canarias hallan el amor en el equilibrio
Tracking Pixel Contents