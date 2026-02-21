Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Trump reitera que continúa sopesando un ataque militar "limitado" contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha retirado este viernes que un posible ataque militar contra Irán entra dentro de las posibilidades en una semana marcada por el incremento de efectivos norteamericanos en la región, comenzando por los dos grupos de ataque liderados por los portaaviones 'Abraham Lincoln' y 'Gerald Ford'.

Trump se ha referido de nuevo a la situación en Irán y las amenazas de un ataque en una breve declaración antes de su desayuno de este viernes con los gobernadores republicanos del país, que está ocurriendo ahora mismo a puerta cerrada tras retirar a los medios de la sala.

Sin embargo, Trump ha podido contestar una sola pregunta sobre el posible ataque. "¿Que si estoy considerando un ataque limitado contra Irán?. Lo más que puedo decir es que me lo estoy pensando. Supongo que me lo estoy pensando", ha dicho.