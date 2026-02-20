Francia
Una ola de amenazas de bomba obliga a evacuar varios rascacielos e instituciones de París
La Torre Montparnasse y el Sciences Po han sido desalojados, mientras que los responsables de la Torre Eiffel han descartado vaciar el edificio
EP
Madrid
Una serie de correos electrónicos con amenazas de bomba ha llevado al desalojo este viernes del rascacielos de Torre Montparnasse y el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po), según han confirmado fuentes policiales a la cadena BFM TV y a 'Le Figaro'. La Torre Eiffel también fue objeto de esta alerta, pero no ha sido evacuada por ahora, según las mismas fuentes a BFM TV.
"Esta investigación, a cargo de la Jefatura de Policía de París, está actualmente en curso", de acuerdo con las fuentes policiales de ambos medios.
Los correos electrónicos, enviados a diferentes autoridades locales, contenían amenazas de "volar varios lugares de París" pero de momento no hay más información sobre su procedencia.
- Abatido a tiros tras matar a su hijo y dejar muy grave a su mujer en Tenerife
- Pedro Sánchez lo hace oficial: el Gobierno quiere aprobar una nueva rebaja de impuestos para estos propietarios canarios
- El guachinche de Tenerife escondido en un garaje donde el conejo frito es la estrella: raciones generosas y precios económicos
- El hombre que asesinó a su hijo en Tenerife provocó gravísimos cortes en la cabeza al menor con un machete
- La finalización de la obra del Viera y Clavijo de Santa Cruz para albergar el CaixaForum se retrasa un año y medio
- Un futbolista del CD Tenerife firma por la empresa de Ilia Topuria
- El Gobierno de Canarias reconoce a 'grandes' del Carnaval en siete islas
- La reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife lució las uñas más caras del mundo