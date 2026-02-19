Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Corea del Sur

Un tribunal de Corea del Sur condena al expresidente Yoon Suk-yeol a cadena perpetua por la ley marcial

El expresidente de Corea del Sur Yoon Suk-Yeol.

El expresidente de Corea del Sur Yoon Suk-Yeol. / Antoniuo Lacerda / EFE

EFE

Seul

El expresidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, fue condenado este jueves a cadena perpetua por el delito de insurrección relacionado con su fallida imposición de la ley marcial en diciembre de 2024.

