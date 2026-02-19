Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Un depósito de petróleo en llamas y dos heridos en Rusia por un ataque ucraniano
Un ataque de drones ucranianos anoche causó el incendio de un depósito de petróleo en la región rusa de Pskov y dos personas resultaron heridas en la región de Briansk.
"Como resultado de un ataque con un dron enemigo contra el depósito de petróleo de Velíkiye Luki (Pskov), uno de los tanques se encuentra en llamas", informó el gobernador regional, Mijaíl Vedérnikov a través de su canal de Max.
"Avances significativos"
La Casa Blanca consideró este miércoles que se han producido "avances significativos" en las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia, celebradas en Ginebra con la mediación de Estados Unidos, y adelantó la celebración de otras rondas de diálogo "en el futuro". "Ayer hubo otra ronda de conversaciones trilaterales entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania. Se lograron avances significativos por las partes", dijo en una rueda de prensa la portavoz de la Administración Trump, Karoline Leavitt.
En vídeo
Ocho horas de negociaciones sin avances hacia la paz.
Las negociaciones sobre la guerra de Ucrania en Ginebra terminan sin acuerdo
La guerra continúa en Ucrania. Ucrania y Rusia lograron algunos avances en las negociaciones iniciadas esta semana en Ginebra bajo mediación estadounidense pero las cesiones territoriales son el gran obstáculo. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reconoció este miércoles que los negociadores trabajaron sobre la base del plan estadounidense revelado hace varios meses, que prevé, entre otras cosas, concesiones territoriales por parte de Ucrania a cambio de garantías de seguridad occidentales que disuadan a Rusia de volver a invadir. Pero las negociaciones tropezaron de nuevo con la exigencia rusa de la cesión completa del Donbás, la gran cuenca industrial en el este de Ucrania. Moscú exige que las fuerzas ucranianas se retiren de las zonas que aún controlan en la región de Donetsk y Kiev se niega.
Hungría suspende el suministro de diésel a Ucrania hasta que Kiev permita el envío de petróleo ruso
El Gobierno de Hungría ha anunciado este miércoles que suspende el suministro de diésel a Ucrania, en respuesta a la decisión de este país de no reanudar el envío de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba.
"Los envíos no se reanudarán hasta que se restablezca el transporte de petróleo hacia Hungría a través del oleoducto Druzhba", ha hecho saber a través de sus redes sociales el ministro húngaro de Exteriores, Peter Szijjarto.
Muere una persona en un ataque con drones de Ucrania contra la región rusa de Briansk
Al menos una persona ha muerto a causa de un ataque con drones perpetrado por el Ejército de Ucrania contra la región rusa de Briansk, según han denunciado las autoridades rusas, en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.
El gobernador de Briansk, Alexander Bogomaz, ha afirmado en redes sociales que el "bárbaro ataque" de las Fuerzas Armadas ucranianas ha dejado un civil muerto en Aleinikovo. "Los terroristas ucranianos usaron drones kamikaze", ha sostenido.
Ucrania y Rusia acaban sin avances la segunda jornada de conversaciones en Ginebra
La ronda de negociaciones trilateral entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos en Ginebra ha acabado este miércoles sin avances aparentes en los esfuerzos para lograr un acuerdo de paz, tras una segunda jornada de conversaciones que ha durado solo dos horas.
En declaraciones a la salida de las negociaciones, el jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinski, ha señalado que las conversaciones fueron difíciles pero profesionales, con la vista puesta en que se celebre una nueva tanda de contactos pronto, según recoge la agencia Interfax.
Ucrania denuncia cinco muertos y más de una veintena de heridos en ataques rusos en Sumi, Zaporiyia y Donetsk
Ucrania ha denunciado este miércoles ataques en distintas zonas de la región de Sumi, Zaporiyia y Donetsk que han dejado un balance de cinco muertos y más de una veintena de heridos durante las últimas 24 horas.
Según informa la Policía Nacional ucraniana en sus redes, en las últimas 24 horas Rusia ha lanzado 38 ataques contra distintas aldeas de la provincia de Sumi, dejando un balance de un civil muerto y 19 más heridos.
Zelenski acusa a Rusia de obstruir las negociaciones en Ginebra: "Las reuniones fueron realmente difíciles"
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha acusado este jueves a Rusia de obstruir las negociaciones trilaterales con Estados Unidos en marcha en Ginebra, Suiza, afirmando que la primera jornada de esta nueva tanda de contactos fue "realmente difícil".
"Las reuniones de ayer fueron realmente difíciles, y podemos afirmar que Rusia está intentando prolongar negociaciones que ya podrían haber llegado a la etapa final", ha asegurado en un mensaje en redes sociales, en el que detalla que las delegaciones trataron tanto "cuestiones militares" como "político-militares".
Kiev impone sanciones contra el presidente de Bielorrusia por su apoyo a la invasión rusa de Ucrania
Las autoridades de Ucrania han impuesto este miércoles sanciones contra el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, por su apoyo a la invasión rusa del país europeo, desatada hace cerca de cuatro años por orden del mandatario de Rusia, Vladimir Putin.
"Ucrania impuso hoy un paquete de sanciones contra Alexander Lukashenko, e intensificaremos significativamente las contramedidas contra cualquier forma de su colaboración en el asesinato de ucranianos", ha anunciado el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, quien ha asegurado que Kiev trabajará con sus socios "para que esto tenga un impacto global".
