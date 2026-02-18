Nueva polémica del ICE: Deportado de un centro de migrantes en Texas un bebé de dos meses atendido por bronquitis

La vuelta de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en 2025 trajo consigo la reapertura del centro de detención de Dilley, a las afueras de San Antonio, Texas. El único en el que permanecen retenidas familias migrantes, incluidos jóvenes e incluso bebés a la espera de ser deportados que viven en condiciones más que mejorables.

En este contexto, este martes el congresista demócrata Joaquin Castro denunció que a última hora del lunes un bebé de dos meses identificado como Juan Nicolás fue atendido en el hospital por una bronquitis. Una enfermedad pulmonar que, según dejó entrever el congresista, se habría agravado en este mismo centro de detención donde su familia estuvo detenida durante tres semanas y al que Juan Nicolás llegó "vomitando y con problemas respiratorios".

A través de varias publicaciones en X (antes Twitter), Castro asevera que este bebé fue trasladado a un hospital local junto a su madre, para ser diagnosticado y tratado. Tras lo cual, ambos volvieron al centro de detención. Así, lejos de haberse solucionado el suceso, el congresista demócrata mostró preocupación por el actual estado de salud del bebé y aseguró que, según su familia, "en las últimas horas habría permanecido inconsciente".

Pese a su hospitalización y el delicado estado de salud de Juan Nicolas, su madre tuvo que presentarse este martes por la mañana ante el juez de inmigración, quien le informó de que tanto ella como su hijo serían deportados. "Estamos profundamente preocupados por que Juan y su madre sean deportados y por que su salud continúe deteriorándose. Su vida está en peligro por culpa de la monstruosa crueldad del ICE", sentenció respecto a las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Finalmente, en dos publicaciones realizadas pocas horas después, Castro clarificó que el bebé, su hermana de 16 años, su madre y su padre fueron deportados y "abandonados en la frontera con México", portando únicamente los 190 dólares que llevaban encima en el momento de su detención.

"Deportar innecesariamente a un bebé enfermo y su familia al completo es un acto atroz. Mi equipo y yo estamos en contacto con la familia de Juan. Estamos completamente centrados en mantener su rastro, hacer responsable al ICE por esta acción monstruosa, demandar detalles específicos sobre dónde y cómo están, y garantizar su seguridad", asevera Castro.

La denuncia realizada en los últimos días sobre el caso de Juan Nicolás no es la primera que Castro realiza sobre un caso relacionado con menores detenidos por el ICE. Ya en su día, también hizo un amplio seguimiento de la detención y posterior liberación de Liam Conejo Ramos, el niño de cinco años retenido por el ICE como cebo para detener a su padre, y que también fue enviado a Dilley. Lugar donde, según abogados de inmigración consultados por la Agencia EFE, permanecen detenidas 1.400 personas, entre ellas unos 400 menores de edad.

Por su parte, el senador republicano John Cornyn, representante por Texas, señaló en la cadena News 4 que "ninguno de los hombres y mujeres que trabajan en la patrulla fronteriza quieren ver a nadie tratado de manera infrahumana", pero trató de desdeñar el caso denunciado por Castro, asegurando que "gran parte de lo que se escucha son historias de terror creadas por los medios".

Sin embargo, los datos del 'Deportation Data Project', muestran que la detención de menores migrantes en EEUU ha aumentado de manera pronunciada durante el mandato de Trump. En concreto, entre enero y octubre de 2025 se registró un promedio mensual de 170 niños arrestados, frente a los 25 que se registraron durante los últimos 16 meses del Gobierno del expresidente Joe Biden.