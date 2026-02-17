Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

La delegación rusa llegará a Ginebra el martes por la mañana y regresará el miércoles

La delegación rusa en la nueva ronda de negociaciones sobre la paz en Ucrania llegará a Ginebra el martes por la mañana y abandonará la ciudad suiza el miércoles por la tarde, según una fuente próxima a las conversaciones.

"Llegarán a las cinco o seis de la mañana y tomarán el vuelo de regreso la noche del miércoles", dijo la fuente a la agencia TASS. Agregó que "por el momento es así", pero los planes pueden cambiar.

Los representantes de Rusia y Ucrania volverán a reunirse a partir de este martes en Ginebra después de dos rondas de negociaciones, celebradas en las últimas semanas en Abu Dabi con la mediación de Estados Unidos. Según la prensa, uno de los temas sobre la mesa en Ginebra será una nueva tregua energética entre Rusia y Ucrania.