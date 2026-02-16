Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Ucrania asegura haber alcanzado una terminal petrolera rusa en Krasnodar
Ucrania aseguró este domingo que ha alcanzado en un ataque una terminal petrolera en el sur de la Federación Rusa y un sistema antiaéreo Pantsir-S1 en la ocupada península de Crimea. El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania indicó en un comunicado que "se ha confirmado el impacto contra la terminal petrolera Tamanneftegaz en Volna, en el territorio ruso de Krasnodar. En las instalaciones se registró un incendio, aseguró, si bien indicó que la magnitud de los daños aún está siendo evaluada.
Lagarde dice que la "patada en el culo" a Europa de Trump ha unido más a líderes europeos y pone como ejemplo la ayuda a Ucrania
La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, afirmó este domingo que el cambio de actitud del presidente estadounidense, Donald Trump, hacia Europa, ha sido una sacudida que ha unido mucho más a los líderes europeos, algo que ahora debe continuar siendo así.
"La 'patada en el culo' que todos recibimos como resultado del cambio de actitud del presidente Trump hacia Europa" está "efectivamente acercando mucho más a los líderes y responsables políticos europeos", señaló durante un panel en la Conferencia de Seguridad de Múnich.
La presidenta de la BCE puso como ejemplo el préstamo de 90.000 millones de euros que 24 de 27 líderes europeos adoptaron para apoyar a Ucrania frente a Rusia.
Detenido el exministro de Energía ucraniano Herman Galushchenko, implicado en un gran caso de corrupción
El exministro de Energía ucraniano Herman Galushchenko ha sido detenido este domingo cuando intentaba cruzar la frontera del país en medio de la macroinvestigación conocida como la Operación Midas, sobre el escándalo de corrupción más grave en Ucrania desde el comienzo con la guerra con Rusia.
La investigación se refiere al soborno a gran escala en el sector energético de Ucrania durante la invasión rusa, en un entramado que tiene como cabecilla a Timur Mindich, copropietario de la productora Kvartal 95.
Mindich, según la investigación, ejercía como máximo responsable de un entramado que cobraba sobornos a los contratistas de Energoatom, la principal operadora estatal de las plantas nucleares del país. El empresario, que ha huido de Ucrania está incluso vinculado al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, que fundó la compañía antes de convertirse en mandatario.
Kallas dice que los socios de la UE no están listos para dar una fecha de adhesión a Kiev
La alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior y de Seguridad, Kaja Kallas, afirmó este domingo que los socios europeos no están listos para dar una fecha concreta a Ucrania sobre su adhesión al bloque comunitario.
"Mi sentimiento es que los Estados miembros no están listos para dar una fecha concreta. Hay mucho trabajo que hacer", dijo Kallas en una intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich (CSM), al aludir al proceso de negociación de capítulos previo a la adhesión de Ucrania en la UE.
"Por supuesto, para Ucrania, es muy importante y es por lo que están luchando", pero "creo que necesitamos movernos rápido en nuestro proceso de toma de decisiones si queremos cambiarlos, porque no puede ser que nuestros candidatos hagan sus deberes y luego nosotros digamos: 'uy, no estamos listos, espere aquí'", comentó Kallas.
Kallas asegura que Rusia está "rota" y recomienda endurecer las condiciones en las conversaciones de paz
La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, se ha declarado convencida de que Rusia se encuentra en su momento más débil desde el comienzo de la guerra de Ucrania y recomendado el endurecimiento de las condiciones a Moscú durante las negociaciones de paz: limitación del tamaño del Ejército, indemnizaciones por daños materiales, prohibición de cualquier tipo de amnistía por crímenes de guerrra y devolución inmediata de los niños ucranianos en territorio ruso.
"Vamos a ser claros con respecto a Rusia: Rusia no es una superpotencia", ha declarado Kallas durante su discurso de este domingo en la Conferencia de Seguridad de Múnich donde ha asegurado que "tras más de una década de conflicto" desde el comienzo de los combates en la región ucraniana del Donbás, "incluidos cuatro años de guerra a gran escala en Ucrania, Rusia apenas ha superado las líneas de 2014" a un coste de más de un millón de bajas.
"Hoy Rusia está rota, su economía hecha pedazos, está desconectada de los mercados energéticos europeos y sus propios ciudadanos están huyendo", ha asegurado la jefa de la diplomacia europea antes de estimar que "la mayor amenaza que representa Rusia en este momento es que gana más en la mesa de negociaciones" con Estados Unidos y Ucrania "de lo que ha logrado en el campo de batalla".
Rusia vuelve a atacar infraestructura ferroviaria en Dnipropetrovsk y Odesa
Rusia prosigue su campaña de ataques contra la logística ucraniana y atacó anoche infraestructuras ferroviarias en las regiones de Dnipropetrovsk y Odesa, en las zonas centro-este y sur de Ucrania, según informó el ministro ucraniano de Desarrollo, Oleksí Kuleba.
En Odesa, el ataque provocó daños en un garaje y en un edificio de la compañía ferroviaria nacional. En el garaje se produjo un "incendio masivo" al incendiarse un vagón cisterna, según el ministro.
Kuleba no dio detalles sobre la infraestructura dañada por los rusos en Dnipropetrovsk, pero explicó que este bombardeo no afectó al tráfico ferroviario y no causó víctimas.
El Jefe del Estado Mayor ruso inspecciona las tropas que combaten en Ucrania
El jefe del Estado mayor del Ejército ruso, Valeri Guerásimov, inspeccionó hoy las unidades de la agrupación militar Centro que combaten en Ucrania y celebró el avance en el frente, según informó el Ministerio de Defensa ruso.
"Las unidades de las agrupación sur avanzan en dirección a Sloviansk", que junto a Kramatorsk son los principales objetivos del Ejército ruso en la región de Donetsk, indicó el alto mando durante la visita, en un vídeo publicado por la dependencia castrense en Telegram.
Guerásimov añadió que en estos momentos las fuerzas rusas continúan combatiendo en Réznikivka y Kostiantinivka, y tomaron doce localidades ucranianas y más de 200 kilómetros cuadrados de territorio en lo que va de febrero.
Zelenski celebra la amistad de los aliados de Ucrania al recibir un premio en la conferencia de Múnich
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, celebró este sábado la amistad de los países aliados de su país, con una mención al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, al recibir el premio Ewald von Kleist, que entregó la Conferencia de Seguridad de Múnich (CSM) al pueblo ucraniano. Zelenski recibió en nombre del país invadido por Rusia el galardón en el palacio de la Residencia de Múnich, un complejo arquitectónico cuya historia data del siglo XIV aunque ha sufrido numerosas ampliaciones y donde el presidente ucraniano, al mostrar su agradecimiento por el galardón, citó uno por uno a los aliados de su país.
Rusia envenenó a Navalni durante su cautiverio, según una investigación de cinco países europeos
Rusia envenenó al líder opositor Alexéi Navalni con una toxina letal extraída de una especie de rana que se encuentra exclusivamente en América del Sur, según se desprende de los resultados de una investigación de muestras tomadas del cuerpo de Navalni presentados este sábado por los Gobiernos de Alemania, Reino Unido, Francia, Suecia y Países Bajos. La relevación coincidió con la celebración de la Conferencia de Seguridad de Múnich, en la que participaron dirigentes de los países que hicieron la investigación, a la que también acudió Yulia Navalnanya, viuda del disidente y anticorrupción ruso que murió en una cárcel de Siberia el 16 de febrero de 2024.
Zelenski califica de "locura" la posibilidad de entregar la parte del Donbás no ocupada por Rusia
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó este sábado de "locura" la posibilidad de que Ucrania entregue a Rusia la parte de su región del Donbás que aún está bajo control de Kiev, como exige el Kremlin como condición para poner fin a la guerra.
