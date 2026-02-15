Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia vuelve a atacar infraestructura ferroviaria en Dnipropetrovsk y Odesa

Rusia prosigue su campaña de ataques contra la logística ucraniana y atacó anoche infraestructuras ferroviarias en las regiones de Dnipropetrovsk y Odesa, en las zonas centro-este y sur de Ucrania, según informó el ministro ucraniano de Desarrollo, Oleksí Kuleba.

En Odesa, el ataque provocó daños en un garaje y en un edificio de la compañía ferroviaria nacional. En el garaje se produjo un "incendio masivo" al incendiarse un vagón cisterna, según el ministro.

Kuleba no dio detalles sobre la infraestructura dañada por los rusos en Dnipropetrovsk, pero explicó que este bombardeo no afectó al tráfico ferroviario y no causó víctimas.