Rusia envenenó a Navalni en la cárcel, según una investigación de cinco países europeos

Rusia envenenó al líder opositor Alexéi Navalni con una toxina letal extraída de una especie de rana que se encuentra exclusivamente en América del Sur, según se desprende de los resultados de una investigación de muestras tomadas del cuerpo de Navalni presentados este sábado por los Gobiernos de Alemania, Reino Unido, Francia, Suecia y Países Bajos.

La relevación coincidió con la celebración de la Conferencia de Seguridad de Múnich, en la que participaron dirigentes de los países que hicieron la investigación, a la que también acudió Yulia Navalnanya, viuda del disidente y anticorrupción ruso que murió en una cárcel de Siberia el 16 de febrero de 2024.

Desde la capital bávara se ha pronunciado sobre las conclusiones de la investigación la ministra de Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper, que se ha reunido con Navalnaya y ha recordado que la noticia de la muerte de quien fue su marido conmovió hace casi dos años a quienes participaban entonces en la propia Conferencia de Seguridad de Múnich.

“Hoy, junto a su viuda, el Reino Unido arroja luz sobre la brutal trama del Kremlin para silenciar su voz (la de Navalni)”, ha declarado desde Múnich Cooper, según un comunicado emitido por el Ministerio de Exteriores británico.

“Al utilizar esta forma de veneno, el Estado ruso ha demostrado los instrumentos despreciables que tiene a su disposición y el miedo tremendo que le tiene a la oposición política”, ha agregado Cooper.

El "rostro de la Rusia actual"

También en Múnich se encontraba al conocerse la investigación de los cinco países europeos la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. "Cinco naciones europeas han determinado que Rusia envenenó a Alexei Navalni. Fue un acto cobarde de un líder atemorizado", dijo la mandataria europea a través de un mensaje en redes sociales.

Von der Leyen añadió que "Rusia ha actuado durante mucho tiempo como un estado terrorista, recurriendo a métodos terroristas: envenenando a opositores políticos, silenciando a periodistas, invadiendo a vecinos pacíficos". "Este es el verdadero rostro de la Rusia actual", concluyó la política alemana.

La presente edición de la Conferencia de Múnich estuvo dedicada en gran medida precisamente a cómo seguir presionando a Rusia para que ponga fin a su agresión militar contra Ucrania y a incrementar el apoyo a Kiev.

En una rueda de prensa posterior a su participación en la conferencia, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, recibió con circunspección las conclusiones de la investigación de cinco de sus socios sobre las causas de la muerte de Navalni. "En lo que se refiere a Navalni, pienso que lo hizo él (Putin). Lo hizo, pero no sé qué utilizó para este asesinato", declaró Zelenski a pregunta de un periodista.

Muchos ucranianos se han mostrado molestos por la atención recibida por Navalni y otros disidentes rusos que, a su juicio, no han condenado de manera suficientemente enérgica la invasión rusa de su país por parte de Putin.

Los resultados de la investigación

Las conclusiones de la investigación de Alemania, Reino Unido, Francia, Suecia y Países Bajos apunta con claridad a la mano de las autoridades rusas en la muerte de Navalni.

“Estos análisis han confirmado la presencia de epibatidina. La epibatidina es una toxina que se encuentra en las ranas venenosas dardo en América del Sur. No se encuentra de forma natural en Rusia”, dice el comunicado en el que estos cinco Gobiernos informan de esas conclusiones.

El texto señala que Rusia había sostenido hasta ahora que Navalni murió de causas naturales y recuerda otros casos en que la actual administración rusa ya habría utilizado sustancias venenosas contra el propio Navalni y otros ciudadanos incómodos.

“Navalni murió mientras estaba detenido en prisión, lo que significa que Rusia tenía los medios, los motivos y la oportunidad de administrarle este veneno”, agrega la nota oficial conjunta apuntando a las autoridades de Moscú como responsables de la muerte del opositor.