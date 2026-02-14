La Fiscalía francesa investiga la muerte de un joven ultraderechista agredido el jueves en Lyon

El joven ultranacionalista que estaba desde el jueves en estado muy grave ha fallecido, según informó este sábado la Fiscalía de Lyon, que investiga las circunstancias de una agresión ocurrida al margen de una conferencia propalestina de la eurodiputada francesa de izquierdas Rima Hassan.

La Fiscalía dijo haber ampliado las pesquisas por los cargos de "golpes mortales agravados, además de violencias agravadas".

A pesar de estar en una etapa inicial de la investigación, el suceso ya ha soliviantado a parte de la clase política francesa, que ha apuntado a "milicias de la ultraizquierda" como responsables de la paliza mortal a Quentin, de 23 años.

En un mensaje en 'X', el presidente francés, Emmanuel Macron, envió las condolencias a la familia y los allegados del joven y dijo que es "indispensable" que se investigue y se lleve ante la Justicia a los "autores de esta ignominia".

"Ninguna causa, ninguna ideología en ningún caso justificarán que se mate. Al contrario, el sentido de nuestras instituciones es del civilizar los debates y proteger la libertad de expresión con argumentos", alegó Macron.

El presidente pidió además que "el odio no se haga un hueco" en Francia e hizo un llamamiento a "la calma y el respeto".

La brutal agresión sucedió en Lyon el pasado jueves, el mismo día que la asociación 'Némesis', formada por mujeres con discursos anti-inmigración y anti-islám, protestaba contra la conferencia de Hassan que se celebraba en el Instituto de Estudios Políticos (IEP) de Lyon.

Al margen de la misma y según los medios locales, se enzarzaron en una pelea unas 50 personas, la mayoría hombres. Poco después y a un kilómetro de la trifulca, Quentin fue encontrado por los bomberos en estado muy grave.

El colectivo 'Némesis' ha acusado a militantes antifascistas de la agresión que ha terminado con la vida del estudiante en matemáticas y católico practicante.

La francopalestina Hassan, eurodiputada por la Francia Insumisa (LFI), ya condenó la agresión y aclaró que ninguna de las personas que trabajan en la seguridad de su partido está implicada.

El Gobierno francés también ha reprobado el suceso, aunque ha sido la ultraderecha la más punzante. Marine Le Pen pidió al Ejecutivo que considere a los agresores de Quentin como "milicias terroristas".

