Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania impone sanciones contra otros 91 buques de la 'flota fantasma' de Rusia

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha anunciado este viernes la imposición de un nuevo paquete de sanciones contra 91 buques de la 'flota fantasma' de Rusia, la cual es utilizada por Moscú para sortear las restricciones impuestas por la Unión Europea a la exportación de crudo ruso en plena invasión de Ucrania.

El Gobierno ruso habría utilizado estas embarcaciones para transportar crudo y productos derivados del petróleo desde puertos rusos, entre ellos los de Novorosiisk, Ust-Luga y Primorsk, a terceros países, según ha indicado la Presidencia ucraniana en un comunicado.

"Esto ha sido llevadoa cabo para sortear las sanciones impuestas por la UE, el G7 y otros Estados. Estas conclusiones se desprenden de una serie de análisis sobre movimientos en el mar Negro, el mar Rojo y el Báltico", recoge el documento, que establece que estos buques navegaban con pabellón de aproximadamente 20 países diferentes.