Trump retira la presión migratoria de Minneapolis tras dos muertes a manos de agentes federales

Tras meses de redadas, disparos y enfrentamientos en las calles, que han dejado dos muertes a manos de los agentes, la Administración de Donald Trump ha anunciado el fin del operativo migratorio masivo en Minnesota. La intervención federal, con el despliegue de 3.000 agentes federales, entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Patrulla Fronteriza, alteró la vida política y social del estado desde finales del año pasado. La corrección de rumbo llega después de semanas de presión ciudadana.

El designado como “zar de la frontera” de la Casa Blanca, Tom Homan, compareció en Minneapolis para anunciar el inicio del repliegue y defender la actuación federal. El enviado del presidente justificó la decisión de la retirada al haber conseguido una mayor cooperación de las autoridades locales, aunque no detalló a qué se refería. "El repliegue significativo ya ha comenzado esta semana y continuará la próxima", afirmó Homan.

La retirada se anuncia, además, en pleno pulso en el Capitolio, donde demócratas y republicanos tratan de pactar un paquete de financiación para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Si el acuerdo no incluye límites al alcance del ICE, la negociación podría desembocar en un cierre parcial de la Administración: sería el segundo en apenas dos semanas, después de que el anterior, de carácter técnico, se solventara en cuestión de días.

Justificación del uso de fuerza

Homan vinculó la decisión a un supuesto cambio de actitud por parte de las autoridades locales. “Hemos visto un gran cambio aquí en las últimas semanas. Y son cambios positivos”, afirmó. Parte de los agentes serán enviados de regreso a sus bases o redistribuidos a otros puntos del país pero permanecerá en Minnesota "una pequeña huella de personal".

El responsable federal agradeció públicamente a funcionarios estatales que habían sido blanco de críticas desde Washington y fue más allá al interpretar el impacto de la operación: “Como resultado de nuestros esfuerzos aquí, Minnesota es ahora menos un estado santuario para criminales”. Y rechazó que el repliegue implique un giro en la política nacional: “El presidente Trump hizo una promesa de deportaciones masivas, y eso es lo que este país va a obtener”.

Dos muertes después

El anuncio marca un punto de inflexión en una operación que ha dejado a más de 4.000 personas fueron detenidas y tres resultaron tiroteadas, entre ellas Renee Good y Alex Pretti, dos ciudadanos estadounidenses que murieron en operativos distintos. El despliegue comenzó a finales del año pasado y movilizó a cerca de 3.000 agentes federales, una cifra superior a las plantillas policiales de Minneapolis y St. Paul juntas.

La operación ha abierto una grieta profunda entre Washington y los líderes demócratas de este estado, que ha pasado a representar al resto de estados progresistas que se oponen al dictamen represivo de Trump. En Minneapolis, para muchos residentes el repliegue supone un alivio. Para otros, apenas un gesto táctico en una política que no ha cambiado de rumbo.

Disputa institucional abierta

El zar fronterizo aseguró haber alcanzado acuerdos para facilitar el acceso de agentes migratorios a presos indocumentados en cárceles del condado, aunque no dio detalles y las autoridades locales negaron que haya habido ninguna concesión en este sentido.

Homan aseguró que todos los responsables penitenciarios con los que se reunió aceptaron colaborar. Sin embargo, la oficina de la sheriff del condado de Hennepin confirmó que su política no ha cambiado y que sigue prohibiendo la cooperación en la aplicación de leyes migratorias civiles.

Mientras tanto, líderes estatales presentaron una demanda alegando que el despliegue vulneraba la soberanía de Minnesota, sin lograr que un juez suspendiera la operación. La controversia también ha tenido efectos dentro del sistema judicial federal: dimisiones de fiscales en protesta por la gestión de los casos y una escasez de personal que ha obligado a retirar varios procesos penales.

Escepticismo y tensiones

El anuncio del repliegue fue recibido con cautela. “Lo creeré cuando lo vea”, señaló Elliott Payne, presidente del Concejo Municipal de Minneapolis, reflejando la desconfianza de parte de la dirigencia local.

Las muertes de Good y Pretti marcaron un punto de inflexión en las protestas contra la represión migratoria de Trump que, a pesar de desarrollarse de forma pacífica, fueron reprimidas con gas lacrimógeno y excesivo uso de fuerza.

La Administración federal llegó a tachar a las dos víctimas de "terroristas domésticos", una versión que fue cuestionada tras difundirse vídeos de los hechos. La polémica derivó en la salida del comandante de la Patrulla Fronteriza que dirigía el operativo y en el envío de Homan para asumir el control con un tono más conciliador.

Ahora, la retirada de los agentes desescala el uso de fuerza pero continúa la presión política.