EEUU cierra durante nueve horas el Aeropuerto de El Paso por el vuelo de drones de cárteles de la droga

Drones de cárteles mexicanos de la droga penetraron el espacio aéreo de Estados Unidos pero fueron neutralizados por el ejército estadounidense, informó el miércoles un responsable gubernamental. "Drones de cárteles mexicanos violaron el espacio aéreo de Estados Unidos", dijo el funcionario bajo condición de anonimato, y añadió que las fuerzas estadounidenses "tomaron medidas para desactivar los drones", informó AFP. Estados Unidos llegó a anunciar en la madrugada de este miércoles el cierre del aeropuerto de la ciudad fronteriza de El Paso (Texas) durante 10 días, una medida que se levantó nueve horas después.

La suspensión temporal afectó temporalmente a todos los vuelos hacia y desde el Aeropuerto Internacional de El Paso (Texas) por "razones especiales de seguridad". "Se ha levantado el cierre temporal del espacio aéreo sobre El Paso. No existe amenaza para la aviación comercial. Todos los vuelos se reanudarán con normalidad", publicó la FAA en su cuenta oficial en X tras varias horas de estado de alerta.

Aumento de la tensión entre México y EEUU

La suspensión de vuelos en la zona limítrofe entre EEUU y México coincide con un aumento en la tensión entre los Gobiernos de los dos países tras las reiteradas amenazas del presidente, Donald Trump, de posibles ataques en tierra contra los cárteles de la droga mexicanos, designados como organizaciones terroristas por Washington. La congresista demócrata por El Paso, Verónica Escobar, insistió este miércoles en que no existe "ninguna amenaza" sobre la zona por eso "la FAA levantó esta restricción tan rápidamente", dijo la representante en una rueda de prensa, citada por el 'Times'. "La información que proviene de la Administración no cuadra (...) Ha habido incursiones con drones desde México desde que los drones existen. Así que esto no es nada nuevo", afirmó Escobar.

El vuelo de drones supuestamente operados por cárteles de la droga provocó la suspensión temporal de vuelos desde y hacia el Aeropuerto Internacional de El Paso (Texas) por razones de seguridad. El secretario de Transporte de EEUU, Sean Duffy, afirmó que la "amenaza" ya fue "neutralizada".

La FAA emitió la noche pasada un inusual aviso sobre la suspensión de todos los vuelos en El Paso "por razones especiales de seguridad", que entró en vigor a las 23:30 hora local de este martes y estaba previsto que se mantuviera hasta las 23:30 hora local del 20 de febrero. La restricción abarcaba un área de 16 kilómetros alrededor de El Paso y la vecina comunidad de Santa Teresa, en el estado de Nuevo México.

Noticias relacionadas

La agencia de aviación no especificó entonces las razones para este cierre, aunque una persona con conocimiento de los hechos explicó, según 'The New York Times', que estaría relacionado con una prueba de nueva tecnología antidrones realizada por el Ejército en la cercana base militar de Fort Bliss.