Al menos 46 fallecidos y más de medio millar de heridos por las fuertes nevadas en Japón

Los fallecidos a causa de las fuertes nevadas registradas en Japón aumentaron este martes a 46 personas y más de medio millar de heridos, según los últimos datos de la Agencia de Gestión de Desastres e Incendios japonesa.

Según las autoridades, al menos 46 personas han perdido la vida y otras 558 han resultado heridas por causas relacionadas con la nieve, como caídas o accidentes mientras trataban de retirar la acumulación de los tejados, desde el 20 de enero, una cifra superior a la registrada en años anteriores.

La mayoría de las víctimas, 17, se registraron en la prefectura de Niigata (centro del país), seguida de las prefecturas norteñas de Akita (9), Yamagata (5), Hokkaido (5), Aomori (5) e Iwate (1).

Una de las zonas más afectadas es la denominada Zona de Convergencia de Masas de Aire Polar del Mar de Japón, un fenómeno invernal donde convergen varios flujos de aire frío que suelen provocar intensas nevadas y tormentas en el norte del archipiélago.

El domingo 8 de febrero, día en que se celebraron elecciones generales anticipadas en Japón, se registraron fuertes nevadas en varios puntos del país, dificultando el acceso a las urnas de algunos votantes.

Noticias relacionadas

Por su parte, la Agencia Meteorológica de Japón advirtió a los habitantes del país sobre las fuertes nevadas y sus consecuencias en el tráfico, además del peligro de posibles avalanchas y cortes de circulación en algunos puntos del archipiélago.