Estados Unidos
Trump llama "perdedor" al esquiador olímpico estadounidense Hunter Hess por criticar a su país
"El hecho de que lleve la bandera no significa que represente todo lo que ocurre en Estados Unidos", declaró el atleta durante una rueda de prensa
Europa Press
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insultado este domingo al esquiador olímpico estadounidense Hunter Hess por criticar la situación de su país en una rueda de prensa durante la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno.
"Hay muchas cosas que no me gustan mucho", declaró el esquiador de 27 años y nativo de Oregón, "y creo que a mucha gente tampoco".
"El hecho de que lleve la bandera no significa que represente todo lo que ocurre en Estados Unidos", añadió el competidor en esquí acrobático en un momento en que buena parte de la población está criticando duramente las operaciones antiinmigración que están efectuando los agentes federales, que han matado ya a dos norteamericanos en Minnesota.
En respuesta, Trump se ha desatado en su plataforma Truth Social contra el esquiador olímpico. "Hunter Hess, un auténtico perdedor, dice que no representa a su país en los actuales Juegos Olímpicos de Invierno. Si es así, no debería haberse presentado a las pruebas para el equipo, y es una lástima que esté en él. Es muy difícil apoyar a alguien así", ha manifestado el presidente estadounidense.
- La Aemet avisa de un cambio en el tiempo en Tenerife: adiós al aviso amarillo por oleaje
- Multado con 200 euros y pérdida de 4 puntos por no tener en cuenta este elemento básico de seguridad: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
- Cariocas repite primer premio de Interpretación en el concurso de comparsas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026
- El ‘búnker’ de Santa Cruz de Tenerife incluirá aparcamientos para no quitar plazas a los vecinos
- Cariocas, Bahía Bahitiare y Danzarines optan a entrar en el podium del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026
- Trinkosos gana el XXXII concurso del Norte por primera vez en su historia
- Artistas confirmados para el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026
- Concurso de comparsas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026