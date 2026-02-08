Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estados Unidos

Trump llama "perdedor" al esquiador olímpico estadounidense Hunter Hess por criticar a su país

"El hecho de que lleve la bandera no significa que represente todo lo que ocurre en Estados Unidos", declaró el atleta durante una rueda de prensa

Archivo - El presidente de EEUU, Donald Trump

Archivo - El presidente de EEUU, Donald Trump / Michael Brochstein/ZUMA Press Wi / DPA - Archivo

Europa Press

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insultado este domingo al esquiador olímpico estadounidense Hunter Hess por criticar la situación de su país en una rueda de prensa durante la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno.

"Hay muchas cosas que no me gustan mucho", declaró el esquiador de 27 años y nativo de Oregón, "y creo que a mucha gente tampoco".

"El hecho de que lleve la bandera no significa que represente todo lo que ocurre en Estados Unidos", añadió el competidor en esquí acrobático en un momento en que buena parte de la población está criticando duramente las operaciones antiinmigración que están efectuando los agentes federales, que han matado ya a dos norteamericanos en Minnesota.

En respuesta, Trump se ha desatado en su plataforma Truth Social contra el esquiador olímpico. "Hunter Hess, un auténtico perdedor, dice que no representa a su país en los actuales Juegos Olímpicos de Invierno. Si es así, no debería haberse presentado a las pruebas para el equipo, y es una lástima que esté en él. Es muy difícil apoyar a alguien así", ha manifestado el presidente estadounidense.

