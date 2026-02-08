Un líder de Hamás rechaza el desarme mientras Israel siga ocupando Gaza

Khaled Meshal, uno de los líderes de Hamás en el exilio, afirmó el domingo que el movimiento islamista palestino no renunciará a sus armas mientras Israel siga ocupando Gaza y se opondrá al dominio extranjero en la Franja. "Criminalizar a la resistencia, sus armas y a quienes la realizaron, es algo que no debemos aceptar", declaró Meshal en una conferencia en Doha, y agregó que el armamento de Hamás es parte integrante de la "resistencia" contra Israel en los territorios ocupados palestinos. La segunda fase del plan de Donald Trump contempla tanto el desarme de Hamás como la retirada de las tropas israelíes de casi todo el enclave como requisitos para avanzar hacia la reconstrucción del territorio devastado.

"Mientras haya ocupación, hay resistencia. La resistencia es el derecho de los pueblos bajo ocupación (...). Es algo de lo que las naciones están orgullosas", declaró el exjefe del buró político de Hamás, que actualmente dirige la oficina de la diáspora del movimiento. Tras el cese el fuego del 10 de octubre, el plan del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin definitivamente a la guerra entre Israel y Hamás entró a mediados de enero en su segunda fase, que prevé el desarme del movimiento y la retirada progresiva del ejército israelí de Gaza.

Señales contradictorias

Pero el Hamás, que gobierna el territorio desde 2007, sigue enviando señales contradictorias. Algunos de sus líderes han dicho que está dispuesto a entragar sus armas ofensivas, aquellas que pueden alcanzar Israel; otros como Meshal niegan la mayor. Según responsables israelíes, el movimiento islamista dispone aun de 20.000 combatientes y decenas de miles de armas en Gaza.

El gobierno del territorio, devastado por dos años de bombardeos indiscriminados israelíes, debe ser confiado en una fase transitoria a un comité de 15 tecnócratas palestinos, bajo la autoridad de la llamada "Junta de Paz", presidida por Trump. Meshal llamó el domingo a la "Junta de Paz" a adoptar una visión "equilibrada" que facilite la reconstrucción de Gaza y el flujo de ayuda humanitaria, al mismo tiempo que advirtió que el Hamás no aceptará una "dominación extranjera".