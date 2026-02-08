Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Hamás agradece la huelga de trabajadores portuarios en 20 puertos europeos y del Mediterráneo

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha agradecido la huelga de trabajadores portuarios desarrollada el pasado viernes en más de una veintena de puertos de países europeos y del Mediterráneo, incluidos los de Marsella, Bilbao, El Pireo o Génova.

"Agradecemos la suspensión del trabajo durante un día entero por parte de los sindicatos portuarios (...) especialmente en Grecia, Italia, Turquía o Marruecos bajo el lema 'Los portuarios no trabajan para la guerra' en rechazo al envío de armamento a la entidad fascista ocupante", ha publicado Hamás en un comunicado.

El grupo armado palestino destaca que "es una expresión de solidaridad con el pueblo palestino, objeto de la continua agresión sionista".