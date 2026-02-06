Narcotráfico
EEUU ataca otro buque en el Pacífico y mata a dos tripulantes
Al menos 119 personas han muerto desde agosto de 2025 en ataques ordenados por Donald Trump contra presuntos barcos cargados de drogas
EFE
EEUU realizó este jueves un ataque contra un buque supuestamente operado por organizaciones del narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico, cerca de Colombia, y dos tripulantes murieron durante la acción enmarcada dentro de la misión 'Lanza del Sur'.
El Comando Sur de las fuerzas armadas estadounidenses anunciaron el ataque letal con un video publicado en sus redes sociales y confirmaron la muerte de las dos personas a quienes calificaron como "narcoterroristas".
Al menos 119 personas han muerto, desde agosto de 2025, en ataques contra presuntos barcos cargados de drogas como parte de una campaña, denominada Operación Lanza del Sur, que según la Administración Trump tiene como objetivo reducir el tráfico de narcóticos.
El nuevo ataque contra un buque en el Pacífico sucede después de la visita oficial del presidente colombiano, Gustavo Petro, a Washington, quien se reunió con su homólogo, Donald Trump, luego de las diferencias entre ambos.
La presencia de navíos y aeronaves militares estadounidense en aguas internacionales iniciaron en el Caribe y fueron la previa a la intervención militar del 3 de enero con la que EEUU detuvo a Nicolás Maduro en Caracas, para trasladarlo a una cárcel federal de Nueva York.
- Atrapan en Guía de Isora a uno de los narcos más importantes de Tenerife
- Lorenzo Caprile, Raquel Sánchez Silva y Jaydy Michel, en el jurado de la reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026
- En estado crítico una mujer atropellada en la Avenida El Litre, La Gallega
- El guachinche de Tenerife que abre solo dos días a la semana y conquista por su comida casera
- Santi Castro hace doblete: Dominga Jiménez, reina de los mayores del Carnaval de Tenerife en una 'bomba' de gala
- Gala de la Reina de los Mayores del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026
- “La moda se pesa: USA DEPOT inaugura su tienda en Tenerife”
- Detenida la autora de un hurto a una turista en Los Gigantes, en Tenerife