Vídeo racista
Otra distracción: Trump utiliza IA para comparar a los Obama con monos en pleno escándalo por el caso Epstein
El presidente de Estados Unidos comparte un alud de mensajes en Truth Social que incluye el ataque racista, desmentidas conspiraciones de fraude electoral, la promoción de sus políticas durante la Super Bowl o la exigencia de que esculpan su rostro en el Monte Rushmore
"Inundar la zona de mierda". Donald Trump sigue aplicando a la perfección la estrategia ideada por su exasesor, el gurú de la extrema derecha y estafador convicto Steve Bannon, para distraer, confundir y paralizar a sus rivales.
En pleno escándalo por las revelaciones del caso Epstein, el presidente de Estados Unidos ha publicado un vídeo generado con inteligencia artificial en el que muestra al demócrata Barack Obama y a su esposa Michelle Obama convertidos en monos, una referencia racista con la que busca denigrar al primer presidente y a la primera primera dama afroamericanos de la historia del país.
El vídeo, focalizado en promover la desmentida conspiración de que la empresa de recuento de votos Dominion Voting Systems ayudó a Joe Biden robarle las elecciones presidenciales de 2020, es solo una de las más de 60 publicaciones que el mandatario republicano ha compartido en un hiato de tan solo tres horas. Ese alud de contenidos incluye bulos, la promoción de algunas de sus medidas, que se anunciarán este domingo en la Super Bowl, así como su exigencia de que esculpan su rostro en el Monte Rushmore.
En el momento de la publicación de esta noticia, el vídeo, compartido en Truth Social, ha sido compartido en más de 800 ocasiones y cuenta con casi 3.000 'me gusta'.
Espiral Epstein
La frenética actividad digital de Trump llega en medio del escándalo por la nueva revelación de archivos sobre el magnate financiero y pedófilo convicto Jeffrey Epstein, quién mantuvo una relación temporal de amistad con el ahora presidente.
Los nuevos documentos desclasificados por el Departamento de Justicia apuntan directamente a varios aliados de Trump, entre los que destacan el magnate tecnológico Elon Musk, su Secretario de Comercio, Howard Lutnick, o el mismo Bannon.
Suscríbete para seguir leyendo
- Atrapan en Guía de Isora a uno de los narcos más importantes de Tenerife
- Tarife propone poner coto a actuaciones como la de Trapaseros
- Lorenzo Caprile, Raquel Sánchez Silva y Jaydy Michel, en el jurado de la reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026
- En estado crítico una mujer atropellada en la Avenida El Litre, La Gallega
- Árboles y toldos para convertir la comercial calle Castillo en un refugio climático
- El guachinche de Tenerife que abre solo dos días a la semana y conquista por su comida casera
- Santi Castro hace doblete: Dominga Jiménez, reina de los mayores del Carnaval de Tenerife en una 'bomba' de gala
- Gala de la Reina de los Mayores del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026