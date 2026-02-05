En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Volodímir Zelenski anunció este domingo que los próximos contactos trilaterales con Rusia y con EEUU en Abu Dabi se producirán los próximos días 4 y 5 de febrero, tras suspenderse la cita de este domingo
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Comienza otra ronda de negociaciones
Los negociadores de Ucrania, Rusia y EEUU han comenzado este jueves por la mañana en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi, otra jornada de reuniones trilaterales para buscar un acuerdo que ponga fin a la guerra ruso-ucraniana, según informó en sus redes sociales el emisario de Kiev en el proceso Rustem Umérov.
183 drones de larga distancia
Rusia lanzó entre la tarde del miércoles y la mañana del jueves contra territorio ucraniano un total de 183 drones de larga distancia, entre ellos 110 aparatos no tripulados kamikaze Shahed, según informó en su último parte la Fuerza Aérea ucraniana. Del total de los drones, 156 fueron neutralizados por las defensas aéreas ucranianas.
Zelenski cifra en 55.000 el número oficial de soldados ucranianos muertos en esta guerra
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este miércoles que el número oficial de soldados ucranianos muertos desde el principio de la invasión militar a gran escala de Rusia, que el próximo 24 de febrero cumplirá cuatro años, es de 55.000.
"En Ucrania, oficialmente, el número de soldados muertos en el campo de batalla, tanto de militares de carrera como movilizados, asciende a 55.000", declaró Zelenski en una entrevista en exclusiva en Kiev a la televisión pública France 2, en ucraniano traducida por la cadena al francés.
A esa cifra, el presidente ucraniano señaló que hay que añadir "un gran número de personas que Ucrania considera desaparecidas".
EEUU califica de productivas las negociaciones con Ucrania y Rusia en Abu Dabi
Estados Unidos calificó este miércoles de "productivas" las negociaciones a tres bandas con Ucrania y Rusia que se iniciaron en Abu Dabi para tratar de avanzar hacia un eventual acuerdo de paz, y dijo que los contactos continuarán este jueves. "Las conversaciones de hoy entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia fueron productivas y continuarán mañana por la mañana", declararon a EFE fuentes de la Administración de Donald Trump.
El negociador ucraniano Rustem Umérov calificó también en su cuenta de Telegram de "sustancial y productivo" el encuentro con estadounidenses y rusos. "El trabajo ha sido sustancial y productivo, orientado a pasos concretos y a decisiones prácticas", dijo Umérov en su cuenta de Telegram. Por parte de Estados Unidos, participaron el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff; el yerno de Trump, Jared Kushner; el asesor Josh Gruenbaum; el general Alex Grynkewich y el secretario del Ejército estadounidense, Dan Driscol.
Mueren siete personas en un ataque de Rusia con bombas de racimo sobre la provincia ocupada de Donetsk
Al menos siete personas han muerto y otras ocho han resultado heridas tras un ataque ruso con bombas de racimo sobre la ciudad de Druzhkivka, ubicada en Donetsk, una de las provincias ucranianas con mayor ocupación rusa.
"Los rusos bombardearon la ciudad con bombas de racimo, impactando el mercado, donde siempre hay una gran aglomeración por la mañana", ha denunciado el gobernador de Donetsk, Vadim Filashkin, en un mensaje en su perfil de Telegram.
Rusia anuncia nuevos avances en Ucrania con la toma de dos localidades en Donetsk y Zaporiyia
El Gobierno de Rusia ha anunciado este miércoles nuevos avances en el marco de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, con la toma por parte de sus tropas de dos localidades en las provincias de Donetsk y Zaporiyia.
El Ministerio de Defensa ruso ha apuntado que sus fuerzas han logrado capturar Stepanovka, en Donetsk, y Staroukrainka, en Zaporiyia, a raíz de acciones "decisivas" y "activas" en sendas partes del país, sin que las autoridades ucranianas se hayan pronunciado por ahora al respecto.
Rusia reitera su negativa al despliegue de tropas extranjeras en Ucrania: "Esto es categóricamente inaceptable"
Rusia ha reiterado este miércoles su rechazo al despliegue de tropas extranjeras en Ucrania en el marco de un eventual acuerdo de paz, asegurando que este escenario resulta "categóricamente inaceptable" para Moscú.
"Rusia ha dejado claro en repetidas ocasiones que la presencia de tropas occidentales en territorio ucraniano, bajo cualquier bandera, amenaza nuestra seguridad. Consideraremos a estas tropas como objetivos militares legítimos", ha señalado la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, en declaraciones recogidas por la agencia estatal rusa TASS.
Ucrania, Rusia y EEUU arrancan una nueva ronda de contactos en Abu Dabi
Ucrania, Rusia y Estados Unidos han arrancado este miércoles una nueva ronda de contactos que acoge Emiratos Árabes Unidos, en la segunda ronda de conversaciones a tres bandas para cerrar las cuestiones mas espinosas de un eventual acuerdo de paz.
"Ha comenzado otra ronda de negociaciones en Abu Dabi", ha confirmado el secretario del Consejo Nacional de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, que ejerce como negociador jefe ucraniano en los contactos.
18 muertos en Gaza
Al menos 18 personas han muerto este miércoles en los bombardeos emprendidos durante la noche por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, la mayoría en la ciudad de Gaza (norte), según el recuento de las morgues y hospitales del enclave. A las diez víctimas mortales registradas por las autoridades se añaden cuatro fallecidos más: uno en Jan Yunis, elevando a cuatro los muertos en el sur de Gaza, y siete más en la capital, donde ya sumaban siete.
Rusia derriba 24 drones ucranianos
Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 24 drones ucranianos de ala fija sobre cuatro regiones rusas, según informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia. "Durante la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 24 drones ucranianos de ala fija", señaló el mando militar ruso en su canal de Telegram.
