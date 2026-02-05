Caso Epstein | El exprimer ministro noruego Thorbjørn Jagland, investigado

La policía noruega anunció este jueves la apertura de una investigación contra el exprimer ministro Thorbjørn Jagland por sospecha de "corrupción agravada" debido a sus vínculos pasados con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein. Primer ministro del Partido Laborista entre 1996 y 1997, Jagland fue presidente del Comité Nobel que otorga el Premio Nobel de la Paz y secretario general del Consejo de Europa cuando forjó vínculos con Epstein en la década de 2010.

La Autoridad Nacional Noruega para la Investigación y el Enjuiciamiento de Delitos Económicos y Ambientales (Økokrim) informó en un comunicado de que la policía ha abierto una investigación contra el exprimer ministro, expresidente del Comité Noruego del Nobel y exsecretario general del Consejo de Europa. Las salpicaduras del caso Epstein se extienden a múltiples personas y países.

Este jueves se conoció también que el Foro Económico Mundial ha abierto una investigación independiente en relación con los contactos que su presidente, Borge Brende, tuvo con el delincuente sexual Jeffrey Epstein: "El Foro Económico Mundial desea aclarar las recientes revelaciones sobre su presidente y director ejecutivo, Borge Brende, y su participación en tres cenas de negocios con Jeffrey Epstein, junto con las posteriores comunicaciones por correo electrónico y SMS", precisó en un comunicado.

Tras conocerse esas interacciones, el consejo de administración del Foro solicitó al Comité de Auditoría y Riesgos que investigara el asunto, tras lo cual este último decidió iniciar una revisión independiente. "Esta decisión subraya el compromiso del Foro con la transparencia y el mantenimiento de su integridad. Nuestro objetivo es gestionar este asunto de forma reflexiva y eficiente", subraya la organización.

Epstein y el Foro Económico Mundial

El Foro Económico Mundial, que cada año celebra en enero el Foro de Davos, la mayor reunión de líderes políticos y del mundo de la economía y los negocios, además de personalidades de la sociedad civil y de la ciencia, aseguró que Brende apoya plenamente esta investigación, con la que va a cooperar, puesto que "él mismo la solicitó". Mientras ésta se desarrolla, él seguirá asumiendo sus responsabilidades como presidente y director ejecutivo.

Según una declaración del propio Brende, éste recibió en 2018 durante una visita a Nueva York una invitación del exviceprimer ministro noruego y enviado de la ONU para Oriente Medio y el Norte de África, Terje Rod-Larsen, casado con la entonces embajadora noruega ante la ONU, para acompañarle a una cena con alguien que le presentaron como un inversor estadounidense, que era Epstein.

Ha reconocido haber asistido al año siguiente a dos cenas similares con Epstein, junto con otros diplomáticos y líderes empresariales. Esas cenas, y algunos correos electrónicos y mensajes SMS, constituyen las únicas interacciones que Brende dice haber tenido con el pederasta. "Desconocía por completo el pasado y las actividades delictivas de Epstein. Si hubiera sabido de sus antecedentes, habría rechazado la invitación inicial para acompañar a Rod-Larsen y cualquier invitación posterior a cenar u otras comunicaciones", ha asegurado. "Reconozco que podría haber investigado más a fondo el historial de Epstein y lamento no haberlo hecho. Sigo comprometido con aprender de esta experiencia y acojo con satisfacción la próxima revisión independiente, que de hecho solicité", agregó.

Noticias relacionadas

Brende asegura también que informó a Klaus Schwab, fundador y anterior presidente y codirector ejecutvo del Foro Económico Mundial, de esas circunstancias. Sin embargo, Schwab declaró hoy mismo a distintos medios suizos que eso no ocurrió y que está dispuesto a acudir a la Justicia si Borge insiste en que le informó de tales contactos. Borge, por su parte, afirma al respecto: "No tengo ni idea de por qué ahora afirma lo contrario. Hasta que se complete la revisión independiente, no tengo más comentarios al respecto". En la última revelación de archivos del caso Epstein, el pasado 30 de enero, el Departamento de Justicia estadounidense publicó 3,5 nuevos millones de archivos, documentos y fotos. Entre ellos, varios intercambios por correo y por mensaje entre Epstein y el actual presidente del Foro. En sus comunicaciones, Brende llama "amigo mío" a Epstein, según los documentos revelados.