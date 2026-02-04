Estados Unidos
Trump dice que el líder supremo iraní "debería estar muy preocupado"
"Como ya sabe, van a negociar con nosotros", explicó el mandatario estadounidense en una entrevista para la cadena NBC
EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho este miércoles en una entrevista televisiva que el líder supremo iraní, Alí Jamenei, "debería estar muy preocupado" a cuenta del despliegue naval que el Pentágono mantiene en las cercanías del país persa, el cual ha aceptado entablar conversaciones con Washington esta misma semana.
"Yo creo que debería estar muy preocupado. Como ya sabe, van a negociar con nosotros", explicó Trump en una entrevista para cadena NBC.
La cadena, que emitirá la entrevista íntegra el domingo, divulgó hoy un pequeño adelanto del intercambio en el que el presidente estadounidense habló muy brevemente de la situación con Irán o de su controvertido programa migratorio.
El propio canciller iraní, Abás Araqchí, anunció hoy que mantendrá negociaciones nucleares con EE.UU. el viernes en Omán en un momento marcado por las amenazas de una intervención militar de Washington, que hace dos semanas optó por desplazar una flota militar a aguas cercanas a este país.
Las conversaciones están programadas para celebrarse en Mascate alrededor de las 10:00 hora local (6:00 GMT), según Araqchí.
Aprovechando la dura represión de Teherán para con las históricas protestas que han sacudido Irán, el Gobierno Trump ha elevado la presión sobre el Gobierno de los Ayatolás para tratar de alcanzar un acuerdo que impida a la República Islámica desarrollar un arma nuclear.
