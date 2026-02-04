Eurobarómetro: Los europeos están "muy preocupados" por las guerras, pero ven más prioritaria la inflación

La inflación y el incremento del coste de la vida son las áreas en las que la mayoría de los ciudadanos consideran que el Parlamento Europeo debería abordar como principal prioridad, aunque su mayor fuente de preocupación sean los conflictos activos cerca del territorio europeo, según el último Eurobarómetro publicado este miércoles. Pase lo que pase en un mundo cada vez más impredecible, los ciudadanos siguen teniendo que pagar las facturas. El último Eurobarómetro pone de manifiesto que aunque la preocupación respecto a los conflictos activos, los ataques híbridos o incluso los desastres naturales es notable, para los europeos, la prioridad es abordar el alza de los precios.

Preguntados por cuánto de preocupados están por diferentes cuestiones, un 72% de los casi 27.000 encuestados reconoció estar "muy preocupado" por los conflictos y guerras activos cerca de la Unión Europea, un 67% por el terrorismo y un 66% por los desastres naturales derivados del cambio climático. Ese top 5 de preocupaciones lo cierran los ciberataques y los "flujos migratorios descontrolados".

Sin embargo, cuando los encuestadores preguntaron a los ciudadanos europeos cuál consideraban que debería ser la principal prioridad de la Eurocámara, la respuesta fue notablemente distinta. Un 41% apuntó a la inflación, el alza de los precios y el coste de la vida, seguido de un 31% de los encuestados que destacó la economía y el empleo. Unas cifras que se entiende mejor comparadas con otro dato: las expectativas de la evolución del nivel de vida. Mientras que la mayoría (54%) espera que se mantenga igual, un 28% espera que empeore y solo un 16% que aumente.

Vaso medio lleno

Las cuestiones de seguridad y defensa caen aquí hasta el tercer pues, con un 34% citándolas como principal prioridad. La necesidad de dar respuesta a los flujos migratorios pasa también aquí a un segundo plano. Los ciudadanos citan aquí la salud pública, la pobreza y al exclusión social y el cambio climático como cuestiones más importantes que abordar. La escalada de prioridades es prácticamente calcada si miramos solo las respuestas de los encuestados españoles.

Respecto a las perspectivas de futuro, un 52% tanto de españoles como de europeos reconoció ser "pesimista" respecto al futuro del mundo, y un 39% respecto al de la Unión. La diferencia, sin embargo, es notable cuando se preguntó a los encuestados por dos cuestiones: su país, su futuro y el de su familia.

Mientras que en España un 46% dijo ser pesimista respecto al futuro de su país, frente al 41% de la media europea, preguntados por la familia, los españoles son mucho más optimistas: un 81% frente al 76% de los europeos. Los europeos más optimistas, eso sí, son los jóvenes.

¿CUÁLES DE LOS SIGUIENTES TEMAS LE GUSTARÍA QUE EL PARLAMENTO EUROPEO ABORDARA DE FORMA PRIORITARIA?

La España europeísta

El optimismo supera al pesimismo en todos los niveles entre los ciudadanos de 15 a 30 años: la mayoría de los jóvenes europeos son optimistas sobre el futuro del mundo (50%), la UE (65%), su país (60%) y su futuro y el de sus familias (80%). Los más pesimistas son los mayores de 65 años.

Noticias relacionadas

Como siempre, España es uno de los países donde el sentimiento europeista está más arraigado. Un 72% de los españoles encuestados considera la pertenencia a la Unión Europea como "algo bueno", lo que supone un 10% más que la media europea. También son menos los españoles que lo consideran "malo" o "ni bueno ni malo". Preguntados sobre la imagen que tienen de la UE, los españoles coinciden con el 49% de los encuestados europeos que tienen una imagen "positiva".