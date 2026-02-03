Kallas aboga por una nueva política europea para el Ártico en plena tensión con EEUU por Groenlandia

Las tensiones entre Estados Unidos, por un lado, y Dinamarca y Groenlandia, por el otro, han disminuido y eso "nos alivia a todos", aseguró la alta representante de Política Exterior y Seguridad de la UE, Kaja Kallas, en el foro 'Arctic Frontiers' de Noruega. Pero "no hay claridad" acerca de cómo evolucionará la situación o "cuándo surgirá la siguiente disputa", añadió. Sí hay claridad, dijo, en que la integridad territorial es una línea roja que no puede "vulnerarse" y que toda decisión sobre el futuro de la isla ártica corresponde a los groenlandeses.

"Por supuesto tomamos en serio las preocupaciones de cualquier aliado respecto a su seguridad. Y buscamos respuestas conjuntas a ello", afirmó por su parte el ministro de Exteriores noruego, Espen Barth Eide. Aludió así al argumento esgrimido por Donald Trump, según el cual hacerse con el control de Groenlandia es una cuestión de "seguridad nacional" para su país.

"El mundo ha cambiado y en ninguna otra parte se siente tanto ese cambio como en la región ártica", según Kallas. Las tensiones en torno a Groenlandia han hecho que la isla ya no sea "una esquina olvidada del mundo", sino un "actor principal de la política global". Para la jefa de la diplomacia europea, "es hora de que la UE cree una nueva política para el Ártico", en coordinación con la extracomunitaria Noruega, Canadá e Islandia.

El foro 'Arctic Frontiers' es el exponente del nuevo papel geopolítico de Groenlandia. La reunión, que se celebra en la ciudad noruega de Tromso, coincide con un momento de distensión, tras anunciar Trump que, contrariamente a lo que había asegurado, no pretenderá anexionarse la isla por la fuerza militar. Tampoco impondrá nuevos aranceles a los aliados que participen en las misiones militares que convocó Dinamarca en los momentos más álgidos en las tensiones transatlánticas.

Pero ni Groenlandia ni el Gobierno danés de Mette Frederiksen bajan la guardia. El presidente autonómico de la isla, Jens-Frederik Nielsen, recordó el lunes, en una sesión extraordinaria del Inatsisartut, el Parlamento groenlandés, que el deseo anexionista de Trump "continua vigente". El líder de la Casa Blanca ya lanzó en 2019, durante su primer mandato, una "oferta de compra" sobre Groenlandia, que rechazó categóricamente Frederiksen. El objetivo de controlar la isla es una de las obsesiones de la actual legislatura.

Cohesión y revaloración del liderazgo político

Las pretensiones de Trump han generado un sentimiento de cohesión entre daneses y groenlandeses inédito en las relaciones no siempre armoniosas entre el Reino de Dinamarca y su antigua colonia. Pero también han dejado una "sensación de incertidumbre" en la población, recordó Nielsen.

No solo han crecido los sentimientos de unidad o de incertidumbre como fruto de las tensiones entre una isla con 57.000 habitantes y la superpotencia estadounidense. También lo ha hecho la popularidad de sus actores políticos principales. Frederiksen, socialdemócrata y jefa del Gobierno danés desde 2019, ha revalorizado su imagen de líder firme que no se deja intimidar. Se ha disparado también la popularidad del ministro de Exteriores, el conservador Lars Lokke Rasmussen, quien ha llevado las riendas de las negociaciones entre su gobierno y la Casa Blanca. Es un político acostumbrado a medirse con líderes, como hizo en su anterior etapa como jefe del Gobierno danés.

El centrista Nielsen, quien ganó contra pronóstico las elecciones groenlandesas del año pasado, ha hecho un rodaje ‘express’ al frente de una coalición de amplio espectro. Es el tándem perfecto para Frederiksen, con quien comparte al 100% la consigna de que Groenlandia no se vende. A la titular de Exteriores groenlandesa, Vivien Motzfeld, la aclaman sus compatriotas como alguien que no se ha amilanado cuando le ha representado ante la Casa Blanca, pese al escaso peso que, hasta ahora, había tenido Groenlandia a escala global.