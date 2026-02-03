En Directo
Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán
El paso de Rafah, esencial zona de transito para la entrada y salida de personas y bienes entre Egipto y Gaza, se reabrirá completamente este lunes, tras retrasar Israel un día su apertura
O. González / R. Gargoi / S.Vázquez
Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Israel "no acepta" el uso de símbolos de la Autoridad Palestina por el gobierno tecnócrata de Gaza
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este lunes que Israel "no acepta" la utilización de símbolos de la Autoridad Palestina por parte del Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG), el gobierno tecnócrata encargado de gestionar la Franja de Gaza conforme al plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump.
"El logotipo del Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG) que se presentó a Israel era totalmente distinto del publicado esta tarde", ha planteado Netanyahu en un mensaje oficial publicado en la noche del lunes.
"Israel no va a aceptar la utilización de un símbolo de la Autoridad Palestina. La Autoridad Palestina no participa en la administración de Gaza", ha añadido.
El día de apertura de Rafah concluye con la salida de 15 gazatíes y 50 varados en el paso
La jornada de reapertura del paso de Rafah, en la frontera entre Egipto y Gaza, se acerca a su final este lunes sin alcanzar las cifras previstas: de los 200 palestinos que se espera que transiten el paso a diario sólo 15 han salido de Gaza, mientras que otros 50 continúan varados en su interior sin acceder al enclave.
A primera hora de este lunes, tanto los medios egipcios como las autoridades israelíes confirmaban que el paso estaba abierto y habían accedido a él un grupo de palestinos (fundamentalmente mujeres y niños), tratándose de las 50 personas cuyo retorno a Gaza estaba previsto para hoy, si bien aún no han llegado a territorio palestino.
Por la tarde abandonarían el enclave 15 gazatíes, en la que ha sido la primera evacuación médica a través de Rafah desde mayo de 2024, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Netanyahu advierte a Irán: "Cualquiera que nos ataque sufrirá consecuencias insoportables"
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió este lunes a Irán de que "sufrirá consecuencias insoportables" si decide atacar Israel.
"Cualquiera que nos ataque sufrirá consecuencias insoportables", afirmó Netanyahu en un discurso ante la Knéset (parlamento de Israel) de cuya fundación se cumple hoy el 77 aniversario.
"Nos esperan más retos, más momentos difíciles. Pero estamos alerta y preparados para cualquier acontecimiento, seguimos de cerca lo que está sucediendo y estamos preparados para cualquier escenario", dijo.
Palestinos esperan en el sur de Gaza a salir del enclave tras la apertura de Rafah
Decenas de palestinos esperan en Jan Yunis (sur de Gaza) a recibir la luz verde de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las demás partes implicadas para salir de la Franja para recibir tratamiento médico en Egipto, después de la apertura del cruce de Rafah entre ambos territorios.
"La OMS se puso en contacto con nosotros y nos pidió que nos dirigiéramos al Hospital Al Amal (Jan Yunis) para recibir tratamiento en el extranjero, ahora esperamos para viajar, si Dios quiere", dice a EFE Ibrahim Hasan Abu Turayya, de Deir al Balah (centro), que explica cómo resultó herido dos veces por bombardeos del Ejército israelí en la Franja.
Abu Turayya espera abandonar el enclave a través del cruce de Rafah, en la divisoria entre Gaza y Egipto, si bien este lunes las autoridades israelíes advirtieron que por él sólo cruzarían cinco personas.
España condena los ataques de Israel en Gaza y llama a "evitar todo obstáculo" para avanzar en el plan de paz
El Gobierno ha condenado este lunes los "continuos ataques" por parte del Ejército israelí sobre la Franja de Gaza, reclamando a "todas las partes" que eviten cualquier "obstáculo" que impida avanzar en la segunda fase del plan de paz formulado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para este territorio.
"El Gobierno de España condena los continuos ataques de las fuerzas israelíes sobre la Franja de Gaza, que violan el alto el fuego alcanzado en Gaza, y han provocado ya la muerte de más de medio millar de palestinos y la destrucción de infraestructuras vitales", ha sostenido en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Así las cosas, el Ejecutivo ha instado al Gobierno de Benjamin Netanyahu "a cumplir con la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas", por el que se respalda el plan de paz y se autoriza a los estados miembro a participar en la llamada Junta de Paz, "así como con el Derecho Internacional Humanitario".
Netanyahu afirma que Israel "no es una democracia perfecta" pero defiende que hace frente a "grandes desafíos"
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este lunes que el país "no es una democracia perfecta" pero ha hecho hincapié en que sí hace frente a "grandes desafíos" a los que ningún otra nación ha de enfrentarse, tal y como ha defendido.
En un discurso ante el Parlamento, el mandatario ha recalcado que "con los enemigos a las puertas" de Israel, "la democracia protege su resiliencia y su estabilidad". En este sentido, ha pedido a los diputados reducir la tensión en la Cámara, al tiempo que ha expresado que prefiere un Parlamento "ronco" a uno "en el que los diputados no puedan hablar".
"Acallar las voces de las autoridades o de la opinión pública a través de los medios de comunicación supondría el final de la democracia. La gente debe decidir. ¿Y cómo se decide? Con elecciones", ha apuntado, según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.
Google violó sus normas al vender su IA a un contratista militar de Israel
Google violó sus propias políticas que en 2024 prohibían vender sus sistemas de inteligencia artificial con fines militares para ayudar a un contratista de Israel a analizar los vídeos registrados desde drones. Así lo desvela un antiguo empleado del gigante tecnológico en una denuncia confidencial a la que The Washington Post ha podido acceder.
Según alega el demandante, la compañía prestó asistencia a la firma tecnológica israelí CloudEx, que vende a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, por sus siglas en inglés) armas y sistemas de vigilancia que después han sido desplegados en Gaza. El contratista utilizó Gemini, la IA de Google, para analizar las imágenes captadas e identificar objetos como drones, soldados o vehículos blindados.
En ese momento, Google indicaba en sus "principios de IA" que no utilizaría su tecnología para alimentar sistemas que "violaran las normas aceptadas internacionalmente". Según el demandante, la compañía incumplió ese compromiso y, al contradecir lo declarado públicamente, también engañó tanto a inversores como a las autoridades reguladoras.
Confirman que cinco pacientes y diez acompañantes han salido de Gaza a través del cruce de Rafah
Cinco gazatíes junto a diez acompañantes salieron este lunes de Gaza a través del cruce de Rafah, en la frontera entre la Franja y Egipto, según confirmó a EFE una fuente humanitaria.
Según esta fuente, los 15 gazatíes abandonaron el enclave hacia Egipto en un autobús de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que recogerá al otro lado a 50 palestinos a los que devolverá a la Franja de Gaza.
En Jan Yunis (sur de Gaza) EFE pudo comprobar este lunes que los cinco pacientes se trataban de cinco hombres, menores de edad entre ellos, que aguardaban su salida (Israel había fechado la apertura del paso ayer, domingo) en silla de ruedas.
Llega a Egipto a través de Rafah el primer grupo de pacientes palestinos llegados de Gaza
Al menos tres ambulancias con pacientes y heridos procedentes de la Franja de Gaza llegaron este lunes a Egipto a través del paso fronterizo de Rafah, tras la reapertura de este cruce cerrado hace dos años por Israel, informó la televisión egipcia Al Qahera News.
La cadena, próxima a los servicios de Inteligencia de Egipto, retransmitió en directo la llegada al lado egipcio de Rafah de tres ambulancias, y afirmó que los heridos -cuyo número no especificó- están siendo trasladados a hospitales de la provincia del Norte del Sinaí como los de Sheij Zuweil, Al Arish o Bir al Abd.
El Ejército israelí bombardea el sur del Líbano tras ordenar evacuaciones a la población
El Ejército de Israel bombardeó este lunes Kaar Tibnit y Ain Qana, ambas en el sur del Líbano, tras ordenar la evacuación de perímetros en ambas localidades, alegando que en ellos había edificios utilizados por el grupo chií Hizbulá. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército) atacaron varias instalaciones de almacenaje de armas de Hizbulá en el sur del Líbano para los intentos de restablecerse de la organización terrorista", recoge el comunicado emitido por las fuerzas armadas israelíes.
