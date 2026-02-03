Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

El día de apertura de Rafah concluye con la salida de 15 gazatíes y 50 varados en el paso

La jornada de reapertura del paso de Rafah, en la frontera entre Egipto y Gaza, se acerca a su final este lunes sin alcanzar las cifras previstas: de los 200 palestinos que se espera que transiten el paso a diario sólo 15 han salido de Gaza, mientras que otros 50 continúan varados en su interior sin acceder al enclave.

A primera hora de este lunes, tanto los medios egipcios como las autoridades israelíes confirmaban que el paso estaba abierto y habían accedido a él un grupo de palestinos (fundamentalmente mujeres y niños), tratándose de las 50 personas cuyo retorno a Gaza estaba previsto para hoy, si bien aún no han llegado a territorio palestino.

Por la tarde abandonarían el enclave 15 gazatíes, en la que ha sido la primera evacuación médica a través de Rafah desde mayo de 2024, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).