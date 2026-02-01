Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Ucrania dice haber neutralizado 76 de 90 drones rusos durante la noche y Moscú dice que derribó 21 aparatos ucranianos
Las defensas ucranianas neutralizaron la pasada noche 76 de un total de 90 drones lanzados por Rusia, según informó este domingo la Fuerza Aérea en su parte matinal. Aproximadamente 60 de los aparatos no tripulados eran drones kamikaze de tipo Shahed, aunque también había entre ellos drones de ataque Gerbera e Italmas y de otros tipos, de acuerdo con el comunicado en Telegram.
Por su parte, Moscú ha asegurado que las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la noche del sábado al domingo 21 drones ucranianos sobre cuatro regiones del país. "Durante la pasada noche, los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron 21 drones ucranianos de ala fija", comunicó el Ministerio de Defensa en su canal de Telegram. La mayoría de los aparatos no tripulados, 14, fueron abatidos en la región de Bélgorod, en la frontera con Ucrania.
Reuniones al más alto nivel
El emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y el del Kremlin, Kiril Dmitriev, mantuvieron este sábado una "productiva" reunión en Estados Unidos para encontrar una salida al conflicto de Ucrania tras casi cuatro años de guerra. El encuentro tuvo lugar un día antes de que se celebre en Abu Dabi una segunda ronda de negociaciones a tres bandas entre delegaciones de Ucrania, Rusia y Estados Unidos.
La capital moldava se queda sin luz por los problemas en la red eléctrica de Ucrania
La capital moldava, Chisinau, se quedó este sábado sin electricidad debido a los problemas en la red eléctrica de la vecina Ucrania, según informaron las autoridades locales. "Se registran cortes de electricidad en gran parte de Chisinau", escribió en Telegram el alcalde de la ciudad, Ion Choban. Agregó que las autoridades se han reunido de urgencia para evaluar la situación y "conectar generadores allá donde sea necesario".n "Pedimos a los ciudadanos mantener la calma", dijo. Poco después, el Ministerio de Energía del país confirmó la información y señaló que la situación se debe a "graves problemas en la red eléctrica de Ucrania".
El metro de Kiev deja de funcionar debido a los cortes de luz por los ataques rusos
El metro de Kiev y otras infraestructuras en diversos puntos de Ucrania dejaron de funcionar temporalmente este sábado debido a apagones provocados por los ataques rusos contra el sistema energético, que Moscú ha detenido por el momento en medio de la ola de frío como parte de una tregua parcial acordada con mediación de EEUU. Según informó en Telegram la administración de la capital ucraniana, un corte de suministro eléctrico obligó a suspender el tráfico en el metro e interrumpió también el funcionamiento de los ascensores.
Ucrania denuncia la muerte de dos personas en los ataques nocturnos de Rusia
Al menos dos personas han muerto y otras tres han resultado heridas como consecuencia de los ataques lanzados esta pasada noche por Rusia y que han comprendido el uso de más de 85 aviones no tripulados, de los cuales una veintena han terminado impactando en suelo ucraniano. Los fallecidos han sido identificados en la disputada provincia de Donetsk, en el este de Ucrania, particularmente en las localidades de Raygorodka y Alekseevo-Druzhkovka, donde han ocurrido las muertes, así como uno y dos heridos respectivamente, según la administración militar ucraniana de la región.
Ucrania dice haber neutralizado 64 de 85 drones rusos lanzados durante la noche
Durante la noche del viernes al sábado, Rusia atacó Ucrania con un total de 85 drones, de los cuales 64 fueron neutralizados, según anunció la Fuerza Aérea ucraniana en su parte matinal, sin que se registraran por el momento daños en infraestructuras energéticas, conforme a la tregua parcial acordada esta semana. "El enemigo atacó con 85 drones de ataque de los tipos Shahed, Gerbera, Italmas y de otras clases, desde las direcciones de Oriol, Milérovo y Primorsko-Ajtarsk (Rusia). De estos, aproximadamente 55 eran Shahed", afirmó la institución este sábado en sus redes sociales. El ataque fue repelido por la aviación, las tropas de misiles antiaéreos, las unidades de guerra electrónica y de sistemas no tripulados, así como por grupos móviles de las Fuerzas de Defensa de Ucrania.
Rusia asegura haber derribado 26 drones ucranianos en tres regiones rusas y Crimea
Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la noche del viernes al sábado 26 drones ucranianos en tres regiones rusas y la anexionada península de Crimea. "Durante la pasada noche, los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron 26 drones ucranianos de ala fija", comunicó el Ministerio de Defensa a través de Telegram. La mayoría, 17 aparatos, fueron abatidos en la región de Briansk, siete en Smolensk, uno en Bélgorod y otro en Crimea.
Zelenski señala que no hay acuerdo sobre la cuestión territorial
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha señalado este viernes que sigue sin haber acuerdo sobre la cuestión territorial en las conversaciones tripartitas entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania, para poner fin a la guerra, asegurando que cualquier pacto en este sentido tiene que tratarse entre líderes.
"Hasta el momento, no hemos logrado un acuerdo sobre la cuestión territorial, concretamente sobre una parte del este de Ucrania, la región de Donetsk. Creemos que las exigencias estrictas a Ucrania no constituyen en absoluto un compromiso", ha afirmado el mandatario ucraniano en declaraciones recogidas por la agencia estatal Ukrinform.
El Kremlin confirma que Trump pidió a Putin no bombardear Kiev hasta el 1 de febrero
El Kremlin confirmó este viernes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al líder ruso, Vladímir Putin, que suspendiera los bombardeos aéreos contra Kiev durante una semana hasta el 1 de febrero, cuando se celebrará la segunda ronda de negociaciones a tres bandas en Abu Dabi.
"Efectivamente, el presidente Trump se dirigió personalmente al presidente Putin para que se abstuviera durante una semana, hasta el 1 de febrero, de realizar ataques contra Kiev con el fin de crear condiciones favorables para la celebración de negociaciones", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.
Zelenski anuncia que Ucrania se suma a la tregua energética rusa anunciada por Trump
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este viernes que Ucrania se suma a la tregua de una semana en los ataques a infraestructuras energéticas ucranianas que el presidente ruso, Vladímir Putin, prometió en la víspera a su homólogo estadounidense, Donald Trump.
“Si Rusia no ataca nuestro sistema energético, ya sea a la capacidad de generación o a cualquier otro elemento, nosotros no atacaremos su sistema energético”, dijo Zelenski en un encuentro con periodistas citado por la agencia pública ucraniana, Ukrinform.
