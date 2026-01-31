Epstein ofreció al expríncipe Andrés de Inglaterra presentarle a una joven rusa, según nuevos documentos

El delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein propuso en 2010 al expríncipe británico Andrés, hermano del rey Carlos III, presentarle a una joven rusa de 26 años, según nuevos documentos publicados el viernes por Washington. Entre los más de tres millones de páginas difundidas por el Departamento de Justicia estadounidense, se aborda este tema, así como una invitación al Palacio de Buckingham que hizo Andrés Mountbatten-Windsor al exfinanciero.

En un correo electrónico del 12 de agosto de 2010, Epstein le dice al entonces príncipe Andrés, a quien llama "El duque", que tiene "una amiga" con la que "quizá" le gustaría cenar y que estaría en Londres del 20 al 24 de agosto. Andrés le pregunta a Epstein qué le ha dicho a la joven y si ella debe llevarle "un mensaje" de parte del exfinanciero. En otro correo, el príncipe responde que debía estar en Ginebra el 22 de agosto, pero que estaría "encantado de verla". Epstein explica que la mujer en cuestión es una rusa de 26 años, a la que describe como guapa e inteligente. No hay indicios de que finalmente se produjera el encuentro.

Condenado por prostitución de menores

Los documentos publicados revelan además que Andrés invitó posteriormente a Epstein a Buckingham, poco después de que en agosto de 2010 se levantara el arresto domiciliario que pesaba sobre el reconocido ejecutivo tras ser condenado por prostitución de menores.

Sin embargo, los archivos tampoco indican si la visita llegó a materializarse. En un mensaje, Epstein se puso en contacto con el exmiembro de la Corona británica durante una estancia en Londres el 27 de septiembre de 2010, y le dijo: "Necesitaremos pasar tiempo a solas". Andrés respondió: "Podríamos cenar en el Palacio de Buckingham y disponer de mucho tiempo en privado". Dos días después, añadió: "Me encantaría que vinieras aquí, al PB [Palacio de Buckingham]. Trae a quien quieras, estaré disponible desde las 16H00 hasta las 20H00 aproximadamente".

El año pasado, Andrés, que siempre ha defendido su inocencia, fue despojado de todos sus títulos reales y expulsado de su enorme residencia oficial en Windsor debido a sus vínculos con Epstein.

Memorias póstumas

La publicación de las memorias póstumas de la estadounidenseaustraliana Virginia Giuffre, que acusaba al príncipe de haberla agredido sexualmente en varias ocasiones cuando era menor de edad, avivó también una ola de indignación en Reino Unido. En 2022, una demanda judicial presentada por Giuffre contra Andrés se resolvió con un multimillonario acuerdo extrajudicial, pero sin que en ningún momento el hermano del rey admitiera su culpabilidad.

Giuffre se quitó la vida en abril en su casa en Australia. Epstein se suicidó en prisión en 2019.

Carlos guarda silencio

El expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III de Inglaterra, guarda silencio tras la aparición dentro de los 'archivos de Epstein' hechos públicos ayer de nuevas fotos comprometedoras donde aparece arrodillado en el suelo junto a una mujer que yace a su lado.

Noticias relacionadas

Las dos fotografías, que no muestran el rostro de la mujer, son el primer tema de portada en diarios como The Times, Daily Mail, Daily Telegraph o The Sun. En las imágenes, Andrés, que aparenta tener entonces unos cuarenta años -hoy tiene 65- aparece vestido de manera informal con unos 'jeans' y un polo blanco.